Técnico de Nigeria bromea sobre penaltis con Marruecos: "Iré a la mezquita a rezar"

Rabat, 13 ene (EFE).- El seleccionador de Nigeria, el maliense Éric Chelle, bromeó hoy sobre su estrategia para vencer a Marruecos en el partido de semifinales de la Copa Africana de Naciones y llegó a decir que, en caso de llegar a la tanda de penalistas, "iré a la mezquita rezar".

Las "Súper Águilas" se enfrentarán este miércoles a los "Leones del Atlas" en Rabat, en las semifinales de la competencia.

El ex-internacional maliense admitió hoy que Marruecos es uno de los grandes favoritos del torneo, pero aseguró que Nigeria tendrá un "plan de juego adaptado" para enfrentar su rival.

"Será una verdadera prueba para Nigeria enfrentar a una selección tan sólida como Maruecos", agregó en declaraciones recogidas por medios locales.

Preguntado sobre el fracaso de Nigeria en su intento por clasificarse para el Mundial y su estrategia ante una posible tanda de penaltis en el encuentro contra Marruecos, el técnico tiró del sentido del humor.

"Todos los entrenadores pueden decirle que han ensayado las tandas de penaltis, pero yo le voy a decir que, en un caso así, también iré a la mezquita a rezar mis oraciones", bromeó.

También hoy el técnico marroquí, Walid Regragui, se refirió al duelo contra Nigeria para asegurar que Marruecos vive el partido "como una final adelantada".

“El último cuadrado de esta edición de la CAN es el más competitivo, con Balones de Oro africanos que se enfrentarán entre sí”, y "es la mejor imagen que podemos ofrecer del fútbol africano”, subrayó Regragui.

Con las entradas agotadas para el choque entre "Los Leones del Atlas" y las "Águilas verdes" en la web oficial, portales de venta como Viagogo o Seatpick ofrecen pases a precios que oscilan entre los 280 euros y los 2.500 por un palco, muy lejos del poder adquisitivo del marroquí de a pie en un país donde el salario mínimo no llega a 350 euros mensuales. EFE

