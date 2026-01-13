Agencias

Sumar pide que el Gobierno vaya "más allá" respecto a la "nivelación" entre CCAA con el nuevo modelo de financiación

La co-coordinadora del Movimiento Sumar Lara Hernández califica de "avance positivo" la propuesta de financiación autonómica planteada por el Gobierno, pero ha pedido que vayan "más allá" respecto a la "nivelación" entre las comunidades autónomas y asegura que desde su grupo parlamentario tienen "elementos que aportar" y modificaciones.

Lara Hernández ha sostenido en una entrevista de 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, que esta "nivelación" que ha solicitado se refiere al desarrollo de una financiación basada en una "media estimada por habitante".

A pesar de ello, la diputada también ha reconocido que la propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "es un avance positivo" que deja atrás el "modelo totalmente caduco y obsoleto" que "ha llevado a una situación de infra financiación de algunas comunidades", usando de ejemplo a la Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla La-Mancha.

Además, ha calificado de "buena noticia" la "inyección" de 21.000 millones de euros más a los gobiernos autonómicos que permitirá, tanto mayor "suficiencia del sistema", como "una mejora directa del sistema de servicios públicos".

ACEPTA ENVIAR TROPAS A UCRANIA AMPARADAS POR ONU Y OSCE

En otro orden de cosas, ha asegurado que Sumar aceptaría el envío de tropas a Ucrania para garantizar un proceso de paz, si está amparado por la ONU y la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y además, ponen la condición de que la propuesta del Gobierno pase por el Parlamento.

"Esto tiene que pasar por el Congreso y además nuestra posición es conjunta, firme y además muy consensuada con el conjunto de las fuerzas políticas con las que trabajamos", ha exclamado.

En este sentido, ha añadido que el envío de tropas a Ucrania tiene se tiene que producir "en el marco de una verificación, observación, siempre mandatada por organismos internacionales como son las Naciones Unidas o la OSCE".

Dicho esto ha apuntado que habría que introducir una reflexión que en su opinión es ahora más urgente y vigente, y es defender estos espacios de multilateralidad dado que el orden mundial "está cambiando de una manera acelerada y vertiginosa hacia un sistema unilateral, tirano, en el que la democracia está en juego".

En este

