Petroprix suma 30 nuevas aperturas en 2025 y cierra con 200 gasolineras operativas en cuatro países

Petroprix ha cerrado 2025 con un balance de 30 nuevas aperturas, alcanzando las 200 estaciones operativas distribuidas entre España, Portugal, Chile y Panamá, según ha informado la compañía.

En concreto, durante 2025 el operador independiente de gasolineras automáticas, que aspira a llegar a 300 estaciones en 2027, ha inaugurado 21 nuevas estaciones en España y 7 en Portugal, mercados donde mantiene una presencia consolidada y en crecimiento.

Además, ha comenzado a operar en América Latina con estaciones en Chile y Panamá, lo que supone un paso más en su estrategia de internacionalización.

El grupo jienense ha destacado que estas aperturas responden "a un plan de expansión basado en la eficiencia operativa, la automatización del servicio y un modelo de negocio propio que permite a Petroprix ofrecer precios más competitivos que las estaciones tradicionales".

El fundador y consejero delegado de Petroprix, Manuel Santiago, ha asegurado que el crecimiento del grupo no se limita ya al mercado nacional y quiere "llevar el modelo automático a regiones del mundo donde aún no existe competencia". "Creemos que estamos dando los pasos adecuados para liderar esta implantación", ha añadido.

REFUERZO EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

A finales de 2025, la compañía ha reforzado especialmente su presencia en la Península Ibérica, con nuevas estaciones en puntos estratégicos como Villarreal, Madrid y Famalicão, al norte de Portugal.

Todas las nuevas estaciones incorporan surtidores de gasolina 95 y gasoil con aditivos de última generación HQ300 y HQ400. Además, muchas de estas instalaciones integran paneles solares y puntos de recarga eléctrica ultrarrápida, en línea con el compromiso medioambiental de la compañía.

