Makoke, en 'shock' tras escuchar a las exempleadas de Julio Iglesias: "Me parece aberrante y estremecedor"

El debate público se intensificó cuando Makoke, una figura reconocida en los medios españoles, expresó su consternación tras ver el reportaje con los testimonios de las exempleadas de Julio Iglesias. Según publicó el medio original, Makoke aseguró: “Me he quedado en estado de shock cuando lo he visto”, y admitió que escuchar los relatos de las presuntas víctimas le resultó especialmente impactante. Esta reacción sumó aún más atención al contenido difundido, que versa sobre fuertes acusaciones contra el cantante español.

El medio informó que dos exempleadas domésticas de Julio Iglesias presentaron denuncias contra el artista, acusándolo de supuestas agresiones sexuales, abusos de poder y humillaciones. Los hechos habrían ocurrido en 2021 dentro de las propiedades del cantante en República Dominicana y Bahamas. Según detalló la investigación periodística internacional citada, las empleadas describieron un entorno laboral donde imperaban el control, las vejaciones y la presión para mantener encuentros sexuales indeseados.

Los testimonios recogidos en dicho reportaje subrayan la magnitud de la conmoción generada tanto en el público como en distintas personalidades mediáticas. Makoke, cuya reacción se convirtió en uno de los focos de discusión, opinó sobre las declaraciones de las exempleadas: “Me parece horrible, me parece aberrante todas las declaraciones y súper desagradable. Además, cuando lo escuchas de la propia chica que lo ha dicho, la verdad que estremecedor”. De acuerdo con la cobertura del caso, el relato en primera persona de las mujeres generó un fuerte impacto emocional en quienes lo presenciaron.

Acerca de si tenía conocimiento previo de tales prácticas atribuidas al cantante, Makoke manifestó de manera taxativa: “Desde luego ese Julio lo desconocía y, si es así, por supuesto que caiga todo el peso de la ley sobre él”. No obstante, la colaboradora aclaró que su experiencia personal con Julio Iglesias resultó distinta, afirmando: “Yo tengo que decir que conmigo siempre fue un señor y yo lo que he visto, el trato con la gente que trabajaba con él ha sido siempre impecable. No puedo decir lo contrario, al César lo que es del César”.

Las reacciones provocadas por el reportaje han reavivado discusiones sobre el ambiente laboral dentro de las residencias de personalidades públicas y la exposición a situaciones de abuso. El medio indicó que las dos exempleadas describieron el contexto de trabajo como marcado por presiones psicológicas y exigencias no relacionadas con sus funciones laborales. En sus declaraciones televisadas, las afectadas subrayaron la sensación de indefensión y la imposibilidad de negarse a las órdenes por temor a represalias o al despido.

Makoke, al ser consultada sobre el efecto personal del reportaje, reiteró el profundo malestar que le provocaron los testimonios: “Es estremecedor escuchar a la chica hablando y la verdad que a mí se me ha encogido un poco el corazón, por supuesto, porque lo escuchas, sí, es que es estremecedor, es horrible”. La colaboradora insistió en la gravedad de los hechos expuestos y en la necesidad de que sea la justicia quien esclarezca lo ocurrido, destacando la importancia del proceso judicial para responder a las acusaciones vertidas.

El caso atrajo la atención de la opinión pública, ya que Julio Iglesias es uno de los artistas más reconocidos internacionalmente y rara vez ha sido vinculado a situaciones de este tipo. Según consignó la investigación, las exempleadas sostienen que las experiencias relatadas fueron motivadas por una relación desigual de poder y por un sistema en el que el silencio del personal resultaba habitual.

El medio también informó que este tipo de denuncias suele activar procesos legales prolongados y que tanto las pruebas documentales como los testimonios de otras personas resultarán determinantes para el devenir judicial del caso. Por su parte, Makoke cerró su intervención comunicando que dejará todo en manos de la justicia, expresando que “todo, todo es muy doloroso”, y reiteró el alcance emocional que tuvo para ella escuchar directamente los relatos de las presuntas víctimas.

El impacto social y mediático permanecía, al momento de la publicación de la investigación, alimentando debates sobre la relación de poder en la contratación de personal doméstico dentro del entorno de figuras públicas, así como sobre los procedimientos adecuados para garantizar justicia para las personas afectadas.