La Misión de Irán ante la UE seguirá "abierta al diálogo" con eurodiputados pese al veto de Metsola

La Misión de Irán ante la Unión Europea y la Embajada iraní en Bélgica han asegurado que seguirán abiertas al diálogo con los eurodiputados pese a la "decisión personal" de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, de prohibir la entrada en la Eurocámara del cualquier representante de Teherán.

"Sin perjuicio de la decisión personal de la presidenta Metsola, el embajador de Irán en Bruselas, Ali Robatjazi , seguirá tendiendo la mano y manteniendo la puerta abierta a un diálogo e interacción constructivos con todos los eurodiputados interesados que valoren una diplomacia basada en el respeto mutuo", recoge el mensaje.

Las declaraciones tienen lugar después de que este lunes la presidenta del Parlamento Europeo decidiera prohibir con carácter inmediato la entrada en las instalaciones de la Eurocámara al personal diplomático y cualquier otro representante iraní, para no contribuir a "legitimar un régimen que se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".

Así lo anunció Metsola en un mensaje a los eurodiputados, al que tuvo acceso Europa Press, en el que mostró su solidaridad con "la valiente población de Irán" que está protestando "sin cesar" en las calles iraníes, y en el que denunció la "represión" del "régimen" Teherán con el bloqueo de las comunicaciones, además de con "asesinatos" y "detenciones arbitrarias".

"Hoy hemos dado un paso más y, de conformidad con nuestro reglamento, he tomado la decisión de prohibir la entrada a cualquier edificio del Parlamento Europeo a todos los diplomáticos, personal de misiones diplomáticas, funcionarios gubernamentales y representantes de la República Islámica de Irán", expresó la política maltesa en su escrito.

Metsola ha dado instrucciones a los servicios de la Eurocámara para que "denieguen la entrada a cualquier representante que intente acceder a ellas con efecto inmediato", un gesto que ha definido como de "solidaridad" con el pueblo de Irán, que "puede seguir contando con el apoyo" de los eurodiputados.