El banco estadounidense BNY cierra 2025 con unas ganancias de 4.556 millones de euros, un 22,4% más

Robin Vince, consejero delegado de Bank of New York Mellon (BNY), subrayó que la entidad logró generar una rentabilidad financiera del 26% durante 2025. El directivo también destacó la capacidad del banco para incrementar las ganancias por acción en un 28% respecto al ejercicio anterior y devolver 4.293 millones de euros (5.000 millones de dólares) a los accionistas, según consignó la propia entidad este martes. En este contexto, BNY cerró el año con un beneficio neto atribuido de 4.556 millones de euros (5.306 millones de dólares), cifra que representó un aumento interanual del 22,4%.

Según publicó BNY, los ingresos anuales alcanzaron los 17.240 millones de euros (20.080 millones de dólares), superando en un 7,8% las cifras registradas el año anterior. El crecimiento en la facturación se sustentó principalmente en el fortalecimiento de las comisiones, que aportaron 12.995 millones de euros (15.136 millones de dólares), con una subida del 5,8%. Por su parte, los intereses netos generaron un total de 4.245 millones de euros (4.944 millones de dólares), lo que supuso un avance del 14,7% en comparación al ejercicio anterior, según informó la entidad estadounidense.

El medio reportó que el cuarto trimestre de 2025 estuvo marcado por ganancias de 1.254 millones de euros (1.461 millones de dólares), lo que constituye un alza del 26,3% en términos interanuales. En ese mismo periodo, la cifra de negocio llegó a 9.704 millones de euros (11.303 millones de dólares), creciendo un 6,8% respecto al último trimestre del año anterior.

A lo largo del último ejercicio financiero, la dinámica de BNY se caracterizó por un apalancamiento operativo positivo durante ocho trimestres consecutivos, según indicó la dirección de la entidad. Esta evolución permitió incrementar la rentabilidad para los accionistas, tanto mediante la mejora del beneficio por título como a través de la entrega de capital. Robin Vince explicó que el banco no solo logró máximos históricos en ingresos y beneficios netos, sino que también mantuvo un enfoque en la disciplina financiera y el retorno de valor a sus accionistas, conforme reiteró la información oficial de BNY.

El análisis de la composición de los ingresos refleja la importancia creciente de las comisiones dentro del negocio de BNY, que continúa desempeñando un papel central en la estrategia de diversificación de la entidad. De acuerdo con el comunicado recogido por BNY, el incremento en intereses netos estuvo vinculado a un entorno de tipos de interés elevados y a una gestión eficaz de los activos y pasivos.

Según la documentación divulgada, la entidad estadounidense cerró el año 2025 en una senda de crecimiento sostenido, tanto en el volumen de negocio como en la generación de beneficios atribuibles a los accionistas. El dato reportado sitúa a BNY entre las instituciones bancarias que lograron sortear con éxito el entorno económico internacional y beneficiarse de las condiciones favorables en los mercados de capital y servicios financieros.