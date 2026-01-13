Dubái implanta un sistema de reconocimiento biométrico para agilizar el registro en hoteles

El Departamento de Economía y Turismo de Dubái ha anunciado el lanzamiento de una solución tecnológica de registro sin contacto para los huéspedes de hoteles y viviendas vacacionales en todo el emirato.

Este sistema permitirá a los viajeros omitir los trámites presenciales en recepción mediante el uso de datos biométricos y una identificación digital previa, según ha informado el organismo en un comunicado.

Dubái cuenta actualmente con una infraestructura de 820 hoteles y apartamentos turísticos. Según los últimos datos oficiales, el emirato recibió a 15,7 millones de visitantes internacionales en los primeros diez meses de 2025, lo que supone un incremento del 5% respecto al año anterior. En total, el destino registró 36,71 millones de pernoctaciones en dicho periodo, consolidándose como uno de los principales hubs turísticos del mundo.

La nueva iniciativa, desarrollada por Visit Dubai y disponible a través de proveedores independientes, permitirá a los turistas completar el proceso de registro desde sus dispositivos móviles antes de llegar al destino. Al cargar por una sola vez la documentación de identidad y los rasgos biométricos, los huéspedes podrán acceder directamente a su alojamiento a su llegada.

VIGENCIA HASTA LA CADUCIDAD DEL DOCUMENTO

Una de las claves de esta tecnología es que los datos almacenados de forma segura mantendrán su validez hasta que caduque el documento de identidad del viajero. Esto agilizará especialmente las visitas posteriores, donde solo será necesaria una autenticación rápida -como el reconocimiento facial- para completar el registro.

Desde la entidad turística destacan que los visitantes habituales representan casi una cuarta parte del total de llegadas anuales a Dubái, por lo que esta medida busca fidelizar a este segmento eliminando las "fricciones" administrativas.

El CEO de la Corporación de Turismo y Marketing Comercial de Dubái, Issam Kazim, ha señalado que esta innovación permitirá que el personal hotelero "se centre en ofrecer interacciones de mayor valor" al liberarse de la carga burocrática del mostrador.

"Invitamos a más propietarios y operadores a integrar esta capacidad en sus sistemas para optimizar la experiencia de los huéspedes", ha añadido Kazim.

HACIA UNA EXPERIENCIA TURÍSTICA INTEGRAL

La solución tecnológica está diseñada para integrarse en las aplicaciones y plataformas web existentes de los hoteles. Además, las autoridades de Dubái prevén extender el uso de esta identidad biométrica a otros servicios turísticos, como el alquiler de vehículos, creando un ecosistema digital unificado.

Este avance se suma a otras medidas de "turismo inteligente" ya implementadas en el emirato, como los túneles inteligentes del Aeropuerto Internacional de Dubái, que han reducido el control de pasaportes a escasos segundos.