Doña Letizia entrega los Premios Zenda en medio de la preocupación por el estado de salud de Irene de Grecia

En medio de la creciene preocupación por el estado de salud por la princesa Irene de Grecia, la reina Letizia ha reaparecido en solitario para cumplir con los compromisos institucionales con total normalidad. En esta ocasión, doña Letizia hacía entrega de los Premios Zenda en una gala que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid donde la vimos acompañada por la presidenta de la Comunidad, Isabel íaz Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Luciendo la mejor de sus sonrisas y un look de inspiración 'lady' muy apropiado para la ocasión, doña Letizia hizo entrega del Premio Zenda de Honor al escritor Enrique Vila-Matas con la presencia de otras personalidades como Paco Cerdá, Chantal Maillard, Anna Caballé, Najat El Hachmi, Esther L. Calderón o José María Mico, entre otros. Siempre muy cercana con la literatura española, doña Letizia volvió a hacer gala de la maravillosa relación que comparte con el escrior Arturo Pérez Reverte con el que compartió confidencias sobre el escenarios. Entre los asistentes, tambien otros rostros conocidos acudieron a la enrega de premios como fue el caso del director Alejandro Amenábar; la empresaria Elena Cue; Jesús Vigorra y Espido Freire o la pareja formada por la periodista Susanna Griso y su prometido Luis Enríquez Nistal.

Con la elegancia que le caracteriza en cada uno de sus actos, la reina Letizia ha comenzado el año rescatando de su fondo de armario una de sus blusas más románticas. En color gris, con gran lazada en el cuello y diseño de Hugo Boss, en esta ocasión doña Letizia la combinó con pantalón de tiro alto y pernera ancha en color negro de la firma Sybilla. En cuanto a las joyas, doña Letizia recurría a la sencillez con pendientes de Pertegaz y su ya inseparable anillo de Coreterno.