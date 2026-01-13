Agencias

Doña Letizia entrega los Premios Zenda en medio de la preocupación por el estado de salud de Irene de Grecia

Guardar

En medio de la creciene preocupación por el estado de salud por la princesa Irene de Grecia, la reina Letizia ha reaparecido en solitario para cumplir con los compromisos institucionales con total normalidad. En esta ocasión, doña Letizia hacía entrega de los Premios Zenda en una gala que tuvo lugar en la Real Fábrica de Tapices de Madrid donde la vimos acompañada por la presidenta de la Comunidad, Isabel íaz Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.

Luciendo la mejor de sus sonrisas y un look de inspiración 'lady' muy apropiado para la ocasión, doña Letizia hizo entrega del Premio Zenda de Honor al escritor Enrique Vila-Matas con la presencia de otras personalidades como Paco Cerdá, Chantal Maillard, Anna Caballé, Najat El Hachmi, Esther L. Calderón o José María Mico, entre otros. Siempre muy cercana con la literatura española, doña Letizia volvió a hacer gala de la maravillosa relación que comparte con el escrior Arturo Pérez Reverte con el que compartió confidencias sobre el escenarios. Entre los asistentes, tambien otros rostros conocidos acudieron a la enrega de premios como fue el caso del director Alejandro Amenábar; la empresaria Elena Cue; Jesús Vigorra y Espido Freire o la pareja formada por la periodista Susanna Griso y su prometido Luis Enríquez Nistal.

Con la elegancia que le caracteriza en cada uno de sus actos, la reina Letizia ha comenzado el año rescatando de su fondo de armario una de sus blusas más románticas. En color gris, con gran lazada en el cuello y diseño de Hugo Boss, en esta ocasión doña Letizia la combinó con pantalón de tiro alto y pernera ancha en color negro de la firma Sybilla. En cuanto a las joyas, doña Letizia recurría a la sencillez con pendientes de Pertegaz y su ya inseparable anillo de Coreterno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Convocada una concentración el día 25 ante la presencia de dos presuntos pedófilos en la localidad

Vecinos de San Fernando de Henares han convocado una protesta frente al Ayuntamiento el domingo tras la alarma local generada por la presencia de dos hermanos venezolanos acusados de pedofilia, mientras las autoridades refuerzan la vigilancia y solicitan cautela

Convocada una concentración el día

Alpine y el piloto australiano Jack Doohan acuerdan separar sus caminos

La escudería de Fórmula 1 anuncia la salida de Jack Doohan tras un acuerdo para dejarle explorar nuevos proyectos, después de ser relevado por Franco Colapinto tras un inicio de año con resultados por debajo de las expectativas

Alpine y el piloto australiano

El primer ministro de Groenlandia, sobre el futuro de la isla: "Si tenemos que elegir, preferimos Dinamarca"

El jefe de gobierno groenlandés rechaza la presión estadounidense y afirma que la población de la isla no aceptará ningún cambio forzado, mientras reivindica la importancia del apoyo de la OTAN y la Unión Europea ante la crisis geopolítica

El primer ministro de Groenlandia,

Trump reitera su apoyo al ICE tras la demanda de Minnesota para detener su despliegue en el estado

Donald Trump acusa a líderes demócratas de provocar desorden en Minnesota tras la presentación de una demanda para frenar el despliegue federal, mientras autoridades estatales denuncian temor social y protestas por la actuación de los agentes en la zona

Trump reitera su apoyo al

Palos de la Frontera se prepara para la visita de Felipe VI para presidir los actos del Plus Ultra

La localidad onubense ajusta los detalles para el recibimiento del monarca, quien encabezará una ceremonia emblemática junto a autoridades y ciudadanía, en homenaje al centenario del viaje aéreo que conectó España con América Latina

Palos de la Frontera se