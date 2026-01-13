Agencias

Cuerpo defiende que el acuerdo con Mercosur es "equilibrado" y ofrece garantías a agricultores europeos

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el acuerdo Mercosur es equilibrado y ofrece garantías a los agricultores europeos al mantener las estrictas normas de seguridad alimentaria de la UE y aplicar otros controles, al tiempo que abre oportunidades para el sector agroalimentario.

En el caso de los productos españoles de marca registrada, como el aceite de oliva y el vino, Cuerpo ha asegurado que se beneficiarán de la mejora del acceso a los mercados sudamericanos, y ha remarcado que el acuerdo ofrece a los europeos un mejor acceso a productos básicos como la soja, lo que contribuye a diversificar fuentes de suministro.

En un artículo publicado en Proyect Syndicate, recogido por Europa Press, el titular de Economía ha señalado que este acuerdo supone un trampolín para una mayor implicación con América Latina, basada en los lazos históricos y culturales que unen a ambas regiones.

Se espera que las exportaciones europeas al Mercosur aumenten casi un 70% y que las empresas de la UE puedan ahorrar alrededor de 4000 millones de euros en derechos de aduana al año. Además, Cuerpo ha destacado que el acceso a minerales críticos, como el litio, el cobalto y las tierras raras, reducirá la dependencia de Europa y garantizará las cadenas de suministro para la transición ecológica y digital.

"Dado que se prevé que la demanda mundial de estos minerales se multiplique por cuatro o por seis de aquí a 2040, el acuerdo confiere a la UE una ventaja competitiva en sectores que van desde los vehículos eléctricos y las energías renovables hasta la defensa", ha remarcado.

En un contexto de guerras comerciales, coacción económica y militar y un creciente desprecio por las normas globales, Cuerpo ha puesto de relieve que los valores sobre los que se construyó la UE "siguen vivos".

En este contexto, la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur envía "un claro mensaje de esperanza", según el ministro: "Europa se mantendrá firme en la defensa del sistema comercial y multilateral basado en normas sobre el que se construyó y del que han prosperado la democracia y el comercio abierto", ha destacado.

Así, en un momento en el que parece resurgir la "ley del más fuerte", Cuerpo cree que Europa debe proyectar su liderazgo mundial a través de sus valores y principios, y no mediante la fuerza bruta. "La cooperación y la integración deben prevalecer sobre las amenazas y el unilateralismo. Esa es la única forma de crear prosperidad para todos", ha enfatizado.

