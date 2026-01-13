Apple reúne sus aplicaciones creativas en la nueva suscripción Creator Studio

Apple ha presentado Apple Creator Studio, una colección de aplicaciones creativas reunidas bajo una única suscripción que ofrece a los usuarios Mac, iPhone e iPad las posibilidades de un estudio profesional.

Apple Creator Studio incluye aplicaciones para edición de vídeo, composición musical, creación de imágenes y productividad visual que "aportan un gran valor a los creadores para que puedan desarrollar sus proyectos y habilidades mediante un acceso sencillo", ha expresado el vicepresidente sénior de Software de Internet y Servicios de Apple, Eddy Cue, en una nota de prensa.

En concreto, incluye Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers y, más adelante, Freeform, junto con prestaciones inteligentes "que mejoran y agilizan los procesos de trabajo", y contenidos exclusivos.

Apple Creator Studio ofrece acceso a este conjunto de aplicaciones con una suscripción única de 12,99 euros al mes, o 129 euros al año, con una prueba gratuita de un mes. Podrá contratarse en la App Store a partir del 28 de enero, para dispositivos Mac, iPhone e iPad compatibles.