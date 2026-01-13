Almeida no tiene "ninguna intención" de retirar el reconocimiento a Julio Iglesias y critica "hipocresía" de izquierdas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respaldó públicamente una declaración previa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y líder de su partido político, en la que defendió la reputación internacional de Julio Iglesias y rechazó los intentos de retirar al cantante cualquier homenaje ante las investigaciones actuales sobre presuntos abusos sexuales. De acuerdo con lo publicado por los medios, Almeida consideró que la comunidad madrileña "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos, Julio Iglesias", y arremetió contra la postura mantenida por parte de integrantes de la izquierda política en este tipo de casos.

Según detalló el medio que brindó estas declaraciones, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias tras una denuncia que involucra a Julio Iglesias. Las acusaciones, realizadas por varias exempleadas del entorno doméstico del artista, refieren supuestas agresiones sexuales durante el tiempo en que trabajaron en sus residencias en el Caribe. Tras conocerse la existencia de la investigación, representantes de Más Madrid y del PSOE solicitaron al Ayuntamiento la revocación del reconocimiento como Hijo Predilecto de Madrid, distinción concedida al cantante en 2015.

El primer edil madrileño respondió a la prensa que no contempla retirar dicho honor. "No tengo ninguna intención en estos momentos de retirarle la medalla a Julio Iglesias. También nos pidieron que se le retiraran los honores a Plácido Domingo y tampoco lo hicimos. ¿Por qué vamos a hacerlo?", expresó Almeida, en declaraciones recogidas por el medio. El alcalde cuestionó el enfoque de los partidos de izquierda ante situaciones similares y calificó su comportamiento como un caso de "hipocresía". Asimismo, defendió la coherencia del Partido Popular en el tratamiento de estos asuntos y señaló que actúan bajo criterios diferentes a los que achaca a sus oponentes políticos.

En sus declaraciones, Almeida criticó la autoridad moral de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para opinar sobre el caso, sugiriendo que existen casos no abordados de supuestos acosos dentro de su propio partido, haciendo alusión directa al caso de Íñigo Errejón. Señaló que no comprende cómo alguna representante puede opinar sobre hechos presuntamente ocurridos a miles de kilómetros mientras no se reconocen situaciones internas. El alcalde preguntó si figuras como Rita Maestre, Mónica García o el presidente del Gobierno Pedro Sánchez pueden presentarse como referentes feministas tras los casos mencionados, que involucraron a dirigentes socialistas y miembros de Más Madrid en supuestos comportamientos inapropiados hacia mujeres.

El medio enfatizó que, durante la conversación con los periodistas, Almeida instó a la oposición a realizar un examen autocrítico respecto a sus propias filas antes de exigir medidas en torno al caso de Iglesias. Reafirmó que, según la postura del PP, la igualdad entre hombres y mujeres debe atenderse sin recurrir a "hipocresía, falsedad o blanqueamiento" en función de afinidades ideológicas, y apuntó hacia comportamientos que, según dijo, resultan habituales en las sedes del PSOE, de Más Madrid y entre cargos en el Congreso o el Consejo de Ministros.

En otro tramo de sus declaraciones, el alcalde ironizó sobre la situación planteando un supuesto relativo al dirigente Íñigo Errejón y una hipotética concesión de la Medalla de Madrid, afirmando que, de haber existido esa distinción, podría contemplarse una eventual retirada únicamente tras un proceso judicial y la correspondiente sentencia. Almeida subrayó que la posición del Ayuntamiento sobre el caso Iglesias se mantendría inalterada mientras no se produzcan avances judiciales concluyentes, cuestionando que "quienes no detectan acosadores y agresores sexuales en el despacho con el que comparten tabique" pretendan enseñar al Ejecutivo municipal lo que debería hacerse.

Las declaraciones también incluyeron interpelaciones a figuras destacadas de la izquierda nacional, como Irene Montero y Pablo Iglesias, quienes, según el alcalde madrileño, no han hecho públicas manifestaciones en defensa de mujeres en situaciones vulnerables en otras partes del mundo, concretamente en Irán. A juicio del regidor, tales omisiones contrastan con la atención brindada al caso que afecta a Julio Iglesias, planteando de este modo la existencia de dobles criterios en el tratamiento de asuntos de género dependiendo del contexto político o geográfico.

La decisión de mantener el título de Hijo Predilecto de Madrid para Julio Iglesias se contrasta con el reclamo de diferentes sectores sociales y políticos tras la apertura de investigación por parte del Ministerio Público. En el fondo, el debate trasciende el caso individual, tocando asuntos más amplios relativos a la gestión de reconocimientos institucionales y la coherencia de los posicionamientos públicos ante denuncias similares en el ámbito nacional y municipal, subraya la publicación citada.