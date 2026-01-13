Agencias

Alejandra Rubio zanja las especulaciones sobre su relación con Carlo Costanzia padre tras su ruptura en redes sociales

Guardar

Horas después de salir a la luz que, a raíz de la complicidad que Carlo Costanzia y Mar Flores mostraron ante las cámaras en la presentación del programa 'Decomasters', Carlo Costanzia di Costigliole habría dejado de seguir en redes sociales a su hijo y a Alejandra Rubio antes de borrar su perfil de Instagram para no seguir alimentando la polémica, la hija de Terelu Campos ha dado la cara en 'Vamos a ver' y ha negado rotundamente que haya estallado la guerra contra su suegro por la buena relación que tanto ella como su novio tienen con la modelo.

"Estoy todavía en shock porque no me había enterado. He hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería. No nos ha dejado de seguir. Está teniendo una serie de problemas en Instagram y le ha pasado con nosotros, con amigos, otros familiares... Él no ha bloqueado a nadie. Se ha cabreado y se ha quitado Instagram directamente" ha revelado entre risas, dejando claro que Costanzia di Costigliole sabe de sobra cómo es la relación de Carlo con Mar, y que su pareja no se quiere meter en la guerra mediática entre sus padres.

Una explicación que no ha convencido a muchos, a los que al comprobar que el italiano desactivó su cuenta cuando salió a la luz que había dejado se seguir a su hijo y a Alejandra, les ha sonado a excusa poco creíble lo que ha contado la nieta de María Teresa Campos.

Entre ellos, María Patiño, que ha desvelado en 'No somos nadie' que Costanzia di Costigliole rompió puentes con Carlo y su nuera el pasado sábado -cuando ellos se encuentraban en Turín de visita- al enterarse de que durante la grabación de 'Decomasters' pidieron a Mar y a su hijo que llevasen a un ser querido. La modelo habría escogido a su sobrina Laura Matamoros, y el actor a su pareja.

Algo que entra dentro de la lógica teniendo en cuenta que la relación del italiano y su exmujer es completamente nula -de hecho ha anunciado que va a demandarla por llamarle "maltratador" en sus memorias, 'Mar en calma'-, pero que habría molestado mucho a Carlo padre, que habría roto relaciones con su hijo y con Alejandra.

Lejos de reaccionar a esta información, y sin poder disimular su incomodidad, la hija de Terelu ha insistido en que no hay ningún problema con su suegro, que en ningún momento han dejado de seguirle en redes sociales, y que su relación con Costanzia di Costigliole sigue siendo "perfectísima".

En cambio, Alejandra no ha dudado en mostrar su apoyo incondicional a Carmen Borrego en su paso por 'GH Dúo', confesando que le está "encantando" su concurso, "lo está haciendo genial, está cómo es ella así que muy contenta", y que ella ya tiene en su tía a su favorita para hacerse con el maletín: "Por supuesto, claro, no podía ser otra".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bélgica convoca el embajador iraní para protestar por la represión en las protestas y plantea sanciones

Bruselas expresa preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las recientes movilizaciones en Irán, denuncia detenciones sin fundamento y bloqueos digitales, y advierte posibles medidas adicionales junto a socios comunitarios tras los incidentes registrados

Bélgica convoca el embajador iraní

Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"

Tras la difusión de información errónea en redes sociales de Donald Trump, la mandataria venezolana critica la intervención extranjera, reafirma la autonomía del país y desafía la narrativa internacional tras la detención de Nicolás Maduro y la alteración política

Delcy Rodríguez responde a Trump:

Al menos 658 manifestantes han muerto desde el comienzo de las protestas en Irán, según IHRNGO

La organización Iran Human Rights alerta de cientos de víctimas y miles de detenidos en medio de violentos enfrentamientos tras el corte de Internet en Irán, mientras advierte sobre el riesgo inmediato de ejecuciones entre los arrestados

Al menos 658 manifestantes han

Asesinado el histórico líder nacionalista corso Alain Orsoni

Orsoni, figura clave del independentismo en Córcega y exdirigente del AC Ajaccio, fue atacado durante el sepelio de su madre ante familiares y allegados, según fuentes judiciales, que investigan el caso como crimen organizado

Asesinado el histórico líder nacionalista

VÍDEO: Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

Donald Trump recibirá a María Corina Machado tras semanas de tensión por el premio Nobel de la Paz y la negativa del mandatario a respaldar su liderazgo después de la detención de Nicolás Maduro en una operación coordinada por Estados Unidos

VÍDEO: Trump se reunirá este