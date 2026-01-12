VÍDEO: Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

Un comunicado de la Fundación Nobel precisó que sus distinciones no pueden transferirse ni revocarse, una aclaración importante tras las recientes declaraciones en las que María Corina Machado indicó su disposición a compartir el premio Nobel de la Paz con Donald Trump. Según informó CNN, la líder opositora venezolana y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen agendado un encuentro este jueves en la Casa Blanca, luego de varias semanas marcadas por tensiones a raíz del otorgamiento del galardón y debates en torno al respaldo estadounidense para la transición política en Venezuela.

El medio estadounidense detalló que fuentes de la Casa Blanca confirmaron la reunión entre Trump y Machado, quien fue galardonada en diciembre pasado en Oslo por su labor opositora en Venezuela. Esta cita se produce poco tiempo después de que el presidente de Estados Unidos se negara a manifestar públicamente su apoyo a Machado como potencial figura de transición tras la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en una intervención militar coordinada por fuerzas estadounidenses.

Tal como publicó CNN, Trump anunció el pasado viernes que recibiría en Washington a la líder opositora, aunque la confirmación de la fecha se realizó días más tarde. El contexto de la reunión está marcado por la reticencia inicial del mandatario republicano a respaldar el liderazgo de Machado, un gesto atribuido por fuentes cercanas a la Casa Blanca al descontento de Trump con la entrega del Nobel de la Paz a la opositora venezolana.

María Corina Machado expresó su disposición a compartir formalmente el reconocimiento noruego con Donald Trump, tras comentarios del mandatario en los que desacreditó su liderazgo, al afirmar que "Machado no tenía el apoyo ni el respeto del pueblo venezolano", consignó CNN. La controversia sobre el simbólico acto de compartir el Nobel llevó a la Fundación Nobel a intervenir, recordando que sus premios no se transfieren y no pueden revocarse una vez concedidos.

En cuanto al proceso que derivó en la captura de Nicolás Maduro, la operación militar estadounidense supuso un cambio significativo en la política internacional hacia Venezuela. La negativa de Trump a respaldar de inmediato a Machado evidenció diferencias estratégicas en el seno del gobierno estadounidense respecto a la interlocución con líderes opositores tras el derrocamiento de Maduro. Según reportó CNN, a pesar de las tensiones, la Casa Blanca confirmó la importancia de dialogar con distintos sectores de la sociedad venezolana, incluyendo a figuras destacadas como María Corina Machado.

Diversos sectores políticos y analistas han seguido con atención los desarrollos en torno a la reunión, interpretando en ella una posible redefinición del rol de Estados Unidos en el futuro político venezolano. Machado, quien recibió el Nobel en Oslo en diciembre, desempeñó un papel central en las movilizaciones opositoras frente al gobierno de Maduro, lo que le valió reconocimiento internacional y disputas al interior de la oposición venezolana sobre el liderazgo en la etapa post-Maduro.

Según informó CNN, la Casa Blanca no emitió comentarios adicionales sobre si la reunión conducirá a un apoyo explícito de Trump a Machado como figura de transición o si buscarán definir nuevas estrategias frente a Venezuela. La reunión se desarrolla en un contexto de expectativa internacional, dado el peso simbólico de los reconocimientos recibidos por Machado y la participación directa de Estados Unidos en la crisis venezolana.

La agenda del encuentro no se ha divulgado en detalle, pero fuentes citadas por CNN indicaron que se prevé abordar la transición política venezolana, la situación de los derechos humanos y posibles mecanismos de apoyo internacional. Imágenes de la reunión serán difundidas por Europa Press Televisión, según la información oficial divulgada.

La política estadounidense hacia Venezuela ha transitado por diferentes fases, desde las sanciones dirigidas al gobierno chavista hasta la adopción de medidas más directas en el plano militar y diplomático, según recordaron fuentes cercanas a las negociaciones. En ese marco, la figura de Machado y el respaldo internacional que ha recibido, en particular con el Nobel, se han convertido en elementos centrales de la discusión sobre el rumbo del país sudamericano tras la salida de Maduro.

Fuentes de la sociedad civil y la comunidad internacional mantienen la atención sobre el desenlace de esta cita en Washington, dado que el futuro político venezolano sigue sujeto a definiciones tanto internas como externas. La posición de Donald Trump respecto al liderazgo de la oposición venezolana ha generado debate incluso dentro del propio Partido Republicano y entre los aliados regionales, según difundió CNN, lo que otorga un valor especial a la reunión y a las gestiones que Machado efectuará en la capital de Estados Unidos.