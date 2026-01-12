VÍDEO: El Real Madrid pone fin "de mutuo acuerdo" a la etapa de Xabi Alonso y nombra a Arbeloa nuevo entrenador

La etapa de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid culminó tan solo un día después de la derrota sufrida ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España. Esta decisión, alcanzada de común acuerdo entre el club y el técnico tolosarra, dio lugar al nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo responsable del banquillo merengue, según reportó Europa Press.

El comunicado difundido por el club en su sitio web confirmó que el acuerdo con Alonso se formalizó el lunes posterior a la caída ante el conjunto catalán. El mensaje oficial expresó agradecimiento al entrenador saliente y a su equipo técnico, remarcando que Alonso “siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo”. En la nota, Real Madrid recalcó que el donostiarra se erige como una leyenda dentro del club y que ha representado sus valores durante su permanencia en la institución.

Álvaro Arbeloa asume la dirección del primer equipo tras su paso por el Real Madrid Castilla, equipo filial del que tomó las riendas en junio del año previo. Durante su mando, el Castilla se mantuvo en la cuarta posición, ocupando puestos de playoff para el ascenso a LaLiga Hypermotion dentro del Grupo 1 de la Primera RFEF. El club subrayó en su declaración, de acuerdo con Europa Press, que Arbeloa desempeñó toda su carrera como entrenador en la cantera blanca a partir de 2020, conduciendo al Infantil A, Cadete A y Juvenil A, donde consiguió el triplete en su primer año y la Liga en el último.

El Real Madrid enfatizó que Arbeloa figuró como pieza central en uno de los periodos más exitosos de la historia del club, entre 2009 y 2016, participando en 238 partidos oficiales y conquistando ocho trofeos, entre ellos dos Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

La gestión de Xabi Alonso inició con expectativas elevadas tras su llegada en junio de 2025 procedente del Bayer Leverkusen. El anuncio de su contratación se realizó a finales de mayo de ese año para ocupar el puesto que dejó Carlo Ancelotti quien, tras anticipar su salida para dirigir a la selección brasileña, dejó la vacante en el cargo. Alonso, que había jugado 236 partidos oficiales con el club entre 2009 y 2014, acumuló en ese periodo títulos como una Liga de Campeones, una Liga y varias copas nacionales e internacionales, según informó Europa Press.

Durante su etapa en el Bayer Leverkusen, Alonso alcanzó logros como la consecución de la Bundesliga y la Copa Alemana en su primera temporada completa, perdiendo solo un partido, la final de la Liga Europa. Esta trayectoria contribuyó a generar expectativas positivas en torno a su estilo de juego, aunque su propuesta no logró cinco resultados en el conjunto blanco.

El estreno de Alonso al frente del Real Madrid tuvo lugar en el Mundial de Clubes, donde cayó en semifinales ante el Paris Saint-Germain por 4-0. Después de este inicio titubeante, el equipo encadenó siete victorias consecutivas entre liga y Champions League. Sin embargo, una derrota en el derbi frente al Atlético de Madrid por 5-2 reavivó las dudas sobre el funcionamiento del equipo. A pesar de este traspié, el Madrid sumó seis triunfos al hilo, incluido un Clásico en el Santiago Bernabéu contra el Barcelona por 2-1, lo que le permitió despegarse hasta cinco puntos del equipo de Hansi Flick en la tabla de LaLiga. Este encuentro, no obstante, quedó marcado por el notorio disgusto de Vinícius Jr al ser reemplazado antes del término del partido.

Posteriormente, el equipo experimentó un bajón de resultados que empezó en Anfield, tras caer 1-0 ante el Liverpool con una pobre imagen y la actuación destacada de Thibaut Courtois en la portería evitando una goleada mayor. Según Europa Press, esta situación abrió un periodo difícil en el calendario con cinco salidas consecutivas, tres de liga y dos de Champions, en las que el equipo solo logró imponerse ante el Olympiacos por 3-4. El Real Madrid igualó a cero ante el Rayo Vallecano, a dos contra el Elche y a uno frente al Girona, cediendo el liderato ante un Barcelona que, impulsado por mejores resultados y juego, terminó posicionándose por delante tras vencer en el Bernabéu al cuadro blanco por 2-0. A esta caída se sumó una derrota en casa ante el Manchester City por 2-1, dentro de la Champions League.

Durante la recta final del ciclo de Alonso, según consignó Europa Press, el equipo dependió de la eficacia goleadora de Kylian Mbappé y evidenció dificultades en el rendimiento de otros integrantes de la plantilla. A pesar de las complicaciones, el entrenador consiguió que el Real Madrid llegase a la Supercopa tras hilvanar cuatro victorias seguidas. El club superó una eliminatoria frente al Atlético de Madrid, aunque mostrando un rendimiento discreto, pero no pudo hacerse con el trofeo tras caer 3-2 ante el FC Barcelona en una final que selló la salida del técnico vasco.

La institución madrileña, tras agradecer a Alonso y su cuerpo técnico su labor durante este periodo, aseguró que el Real Madrid “siempre será su casa” y le deseó suerte en sus próximos desafíos. Será ahora Álvaro Arbeloa quien encabece el cuerpo técnico del primer equipo blanco, con su debut previsto el miércoles en el Estadio Carlos Belmonte, cuando el Real Madrid dispute los octavos de final de la Copa del Rey frente al Albacete Balompié. Según precisó Europa Press, este partido marcará el inicio del nuevo ciclo con Arbeloa, quien ha sido parte integral tanto en el terreno de juego como desde los banquillos de la estructura formativa merengue.