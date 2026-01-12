VÍDEO: El Gobierno pide a Irán que cese la violencia contra los manifestantes y alerta contra una intervención de EEUU

La interrupción de las comunicaciones y el acceso a Internet en Irán desde el jueves pasado marcó una nueva escalada en el marco de las protestas que han dejado más de 500 fallecidos y miles de arrestados, según refirió Europa Press. En respuesta a estos hechos y en medio de la crisis, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reclamó públicamente al Ejecutivo iraní el respeto por la libertad de manifestación y expresión de la ciudadanía y exigió el cese de la violencia contra los participantes en las movilizaciones.

Europa Press detalló que Albares se expresó durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid. El ministro subrayó que España rechaza también cualquier intervención extranjera en el país, en referencia a rumores sobre una posible intervención de parte de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Según lo manifestó el canciller español, “Irán no necesita ningún tipo de fuerza externa”, postura que España sostiene ante los recientes acontecimientos.

El medio consignó que Albares insistió en que la sociedad iraní demanda cambios a través de sus movilizaciones y reclamó que el Gobierno del país asiático restablezca los canales de comunicación, afectados por los cortes en redes y acceso a Internet. El ministro calificó el derecho a una comunicación libre como inherente a toda persona y urgió a las autoridades iraníes a poner fin tanto a las detenciones arbitrarias como al empleo de la fuerza contra quienes protestan.

De acuerdo con Europa Press, el titular de Asuntos Exteriores enfatizó la necesidad de un verdadero diálogo. En su intervención, abogó por que Irán regrese a la mesa de negociación, inicialmente establecida para abordar su programa nuclear, aunque consideró que el proceso debe expandirse para responder a las demandas sociales que se han manifestado y que trascienden las cuestiones nucleares.

El ministro dedicó palabras de reconocimiento a “la valentía de las mujeres” que encabezan muchas de las protestas y, aunque puntualizó que la participación es transversal y hay una presencia significativa de hombres, destacó el riesgo añadido que enfrentan las mujeres iraníes al ejercer el derecho de manifestación pacífica y libertad de expresión. En declaraciones recogidas por Europa Press, resaltó el papel de las ciudadanas en el contexto de la represión actual.

Según publicó Europa Press, el contexto internacional en el que se producen las protestas en Irán fue descrito por Albares como uno de los puntos donde se están produciendo transformaciones globales y donde “todo está conectado”. El responsable de la diplomacia española reiteró que lo que necesita el país no es injerencia ni presión extranjera, sino un proceso de negociación liderado desde dentro y con apoyo de la Unión Europea.

Durante el evento, el ministro se refirió también a la importancia de que las autoridades iraníes respeten “la libertad de manifestación y de expresión de todos los iraníes”. Recordó que el corte de Internet y las restricciones a las redes impiden a la población ejercer sus derechos fundamentales, según reportó Europa Press.

El medio informó que entre las demandas españolas se encuentra el fin de las detenciones arbitrarias y la garantía de que las protestas puedan desarrollarse sin violencia. La posición del Gobierno de España, de acuerdo con Europa Press, se centra en pedir al régimen de Irán que escuche a su pueblo y que restituya el libre flujo de información y el acceso a un diálogo real para abordar tanto la situación de derechos humanos como las demandas políticas y sociales actuales.

Albares concluyó señalando que la situación en Irán constituye un reflejo de los cambios que afectan el escenario internacional y reiteró la importancia de que se respeten los derechos universales, en particular aquellos relacionados con la libertad de comunicación, reunión y expresión, reportó Europa Press.