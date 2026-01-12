UPACyL rechaza el acuerdo 'Mercosur' y pide a los eurodiputados votar en contra y defender el sistema productivo español

UPA Castilla y León ha manifestado su "radical oposición" al acuerdo alcanzado recientemente por parte de la Unión Europea con Mercosur y exigimos a los eurodiputados españoles, "sean del color político que sean", que voten en próximas fechas en contra "porque solo así estarán demostrando que defienden un modelo productivo de calidad" como es el español y defenderían a los productores de la Comunidad.

En un comunicado recogido por Europa Press, UPA considera que el acuerdo, que se firmará en breve, "dañaría mucho los intereses de Castilla y León" y afectará a sectores productivos como son los cereales, maíz, vacuno de carne, apicultura y avicultura.

Además, esta organización agraria no se cree "que los controles tan exigentes" que obligan a los productores europeos "sean iguales a los que se vayan a reclamar a los miembros americanos", ya que, como han explicado, los titulares de las explotaciones al otro lado del Atlántico "no son mayoritariamente explotaciones familiares sino grandes multinacionales y fondos de inversión".

Asimismo, UPA se pregunta dónde queda la soberanía alimentaria europea porque según han explicado, em la mayor parte de los hogares de España "hasta el momento" se podía comer un filete de carne de calidad "procedente de explotaciones españolas", cuestión "que se va a poner casi imposible si Mecosur sale adelante en las actuales circunstancias, sobre todo para las economías más modestas" y se verán obligados a consumir carnes con "calidades muy inferiores".