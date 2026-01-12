Agencias

Sánchez pidió a Delcy Rodríguez seguir "liberando presos políticos" y "abrir el paso a una transición" en Venezuela

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha revelado que pidió el pasado viernes a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que continuara "liberando presos políticos" para "abrir el paso a una transición pacífica" en Venezuela.

Así lo ha desvelado este lunes el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa que ha ofrecido tras reunirse con el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, después de ser preguntado por el primer contacto que mantuvo con el nuevo gobierno venezolano tras la operación armada de Estados Unidos el pasado sábado y la captura de Nicolás Maduro.

"Lo que le trasladé a la presidenta temporal de Venezuela es la necesidad de continuar liberando presos políticos", ha aclarado, para después agradecer "el trabajo que está haciendo" el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "precisamente para la liberación" de personas.

"Creo que su buen hacer, junto con otros actores políticos y también países que se han reconocido, por parte en este caso de la administración venezolana, están haciendo posible que en efecto podamos ver cómo se liberan a presos políticos en Venezuela", ha apostillado.

En este contexto, Sánchez ha explicado que el Ejecutivo también se ha mostrado dispuesto a "trabajar conjuntamente" con el Gobierno venezolano y con la oposición "para abrir el paso a una transición que tiene que ser pacífica, que tiene que ser inclusiva".

"Es decir, tienen que estar todos los elementos que representan a la sociedad venezolana incorporados en esa transición hacia una democracia y hacia unas elecciones libres, porque al fin y al cabo el futuro de Venezuela, si tiene que decidirlo alguien, son los propios venezolanos, y el resto de países lo que tenemos que hacer es contribuir a que se produzca esa transición", ha zanjado.

