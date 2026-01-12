Rusia apoya la independencia de Groenlandia y asegura que "no quiere formar parte de Dinamarca ni de EEUU"

Las autoridades de Rusia han mostrado este lunes su apoyo a la independencia de Groenlandia y han asegurado que la isla "no quiere formar parte de Estados Unidos, pero tampoco de Dinamarca".

El embajador ruso en Dinamarca, Vladimir Barbin, ha indicado durante una entrevista con el diario ruso 'Izvestia' que el territorio danés, por su parte, "busca la independencia" ante todo y "no tiene interés en seguir formando parte del Reino de Dinamarca en el futuro ni tampoco pasar a formar parte de Estados Unidos".

Al mismo tiempo, ha indicado que Groenlandia "está interesado en mantener relaciones cercanas, en la medida de lo posible" con el Gobierno estadounidense, especialmente en lo referente a las inversiones. "Son necesarias para garantizar la sostenibilidad de la economía de la isla", ha apuntado.

Las autoridades danesas y groenlandesas han rechazado durante las últimas semanas las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre su voluntad de hacerse con el control del territorio y han apelado a un diálogo, en respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial del país europeo, miembro de la OTAN y de la Unión Europea (UE).