(Previa) Riazor examina la moral y fiabilidad foránea del Atlético

El Deportivo de La Coruña experimenta una de sus rachas negativas más prolongadas en el Estadio Municipal de Riazor, donde no suma una victoria en liga frente a su público desde finales de noviembre, cuando superó a la AD Ceuta. Según detalló Europa Press, el conjunto gallego afronta el partido de octavos de final de la Copa del Rey MAPFRE frente al Atlético de Madrid tras encadenar cinco jornadas sin triunfo en LaLiga Hypermotion. Este contexto marca un desafío para los dirigidos por Antonio Hidalgo, que han visto alejarse el objetivo del ascenso directo y la posibilidad de recuperar el liderato perdido justo al comienzo de su declive deportivo.

El encuentro de este martes, según publicó Europa Press, adquiere tintes decisivos para los dos equipos y sus técnicos. El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Pablo Simeone, necesita una reacción inmediata que rompa la dinámica negativa en la que se encuentra. Tras quedar eliminado recientemente en la final de la Supercopa de España y cosechar un empate ante la Real Sociedad en Anoeta (1-1) que le distanció en la lucha por el título liguero, los rojiblancos se ven obligados a buscar su primera victoria del año fuera de casa, en un estadio históricamente complicado para sus aspiraciones coperas.

El Deportivo, que ya sorprendió en esta Copa del Rey al eliminar en Riazor al RCD Mallorca por 1-0, se aferra al buen recuerdo de esa gesta para intentar hacer frente a la visita del Atlético. Europa Press remarcó que en los tres antecedentes anteriores entre ambos equipos en la competición, el conjunto madrileño siempre obtuvo el pase a la siguiente ronda, lo que añade presión al conjunto local y complica sus aspiraciones.

En el plano deportivo, Simeone deberá gestionar bajas destacadas: Nico González y Clément Lenglet, fuera por lesión, y las dudas generadas por la ausencia en la última sesión de entrenamiento del capitán Koke y la situación física de Pablo Barrios. Se espera que el técnico argentino, fiel a sus costumbres en la Copa, opte por realizar cambios en el once inicial respecto al habitual en LaLiga, fórmula utilizada en la ronda anterior para dar descanso a algunos titulares y otorgar oportunidades a jugadores con menos minutos. Hidalgo, por su parte, valora la posibilidad de introducir rotaciones pensando en la competición liguera o de apostar por una alineación de gala en busca de una sorpresa ante los rojiblancos.

La trayectoria del Atlético de Madrid lejos del Metropolitano no inspira confianza: según consignó Europa Press, el equipo solo ha conseguido cinco victorias fuera de casa en catorce salidas entre todas las competiciones de la presente temporada. Este desempeño alimenta las dudas sobre la fiabilidad del conjunto como visitante, un aspecto que el propio técnico reconoció como prioritario para revertir en la segunda mitad del curso, sobre todo si las aspiraciones a conquistar algún título se mantienen intactas.

En simultáneo a este duelo, el Estadio Reino de León albergará otra eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, donde la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Athletic Club. Según la información de Europa Press, la escuadra de Ernesto Valverde persigue reencontrar sensaciones en la que históricamente ha sido su competición más favorable, con 24 títulos en sus vitrinas. Tras una dura caída en semifinales de la Supercopa de España ante el FC Barcelona (5-0) y un rendimiento irregular durante la temporada, el equipo bilbaíno busca en este encuentro una oportunidad para enderezar el rumbo y fortalecer su moral.

El técnico navarro José Ángel Ziganda afronta un partido especialmente emotivo por su historial como entrenador y jugador del Athletic. La Cultural, que regresó al fútbol profesional esta temporada, llega a la eliminatoria tras dejar fuera al Levante por 1-0, un resultado que ha elevado las expectativas de sus seguidores ante la posibilidad de sorprender a uno de los históricos del fútbol español. Ziganda solamente tiene la baja del argentino Agustín Pastoriza ‘Pibe’, mientras que Valverde no dispone del sancionado Aymeric Laporte y pierde a Alex Berenguer y Mikel Vesga por lesión, aunque recupera a Yuri Berchiche y cuenta con Selton Sánchez e Iker Monreal en la convocatoria.

En la programación de estos octavos de final, Europa Press señala como tercer enfrentamiento destacado el que sostendrán en Anoeta la Real Sociedad y Osasuna. El conjunto donostiarra, dirigido por Rino Matarazzo, viene de lograr una agónica victoria en Getafe gracias a un gol de Jon Aranburu (1-2) y aspira a encadenar buenos resultados bajo la gestión del técnico estadounidense, que ha provocado una mejora tras el irregular arranque de temporada. Desde la llegada de Matarazzo, la Real Sociedad ha sumado un empate ante el Atlético de Madrid y el triunfo en Getafe, lo que ha permitido tomar distancia de los puestos de descenso.

El rival, Osasuna, afronta el encuentro tras una serie de resultados desfavorables en LaLiga, donde comienza a verse envuelto en la zona baja de la clasificación. El equipo de Alessio Lisci busca recuperar sensaciones positivas en la Copa, torneo en el que hace un año disputó la final en el estadio de La Cartuja. Europa Press informa que Osasuna no podrá contar con Iker Benito por lesión y que el técnico podría optar por su alineación habitual para revertir la dinámica. Matarazzo también tiene en mente conformar un once competitivo que permita asegurar el pase a cuartos de final.

La ronda de octavos de final presenta cruces marcados por las necesidades deportivas y la exigencia de resultados inmediatos. De acuerdo con Europa Press, los partidos RC Deportivo–Atlético de Madrid, CyD Leonesa–Athletic Club y Real Sociedad–Osasuna, todos programados para las 21:00 horas del martes 13 de enero, definirán el destino de varios equipos con aspiraciones en la Copa del Rey. La presión es especialmente fuerte para equipos como Atlético y Osasuna, cuyas trayectorias en otras competiciones han dado lugar a dudas sobre su rendimiento colectivo en lo que va de la temporada.

La fase copera representa, según expuso Europa Press, una ocasión tanto para la reivindicación individual de entrenadores y jugadores como para el fortalecimiento del proyecto deportivo de cada club. El regreso de figuras lesionadas en equipos como el Athletic y la apuesta táctica de técnicos que alternan sus alineaciones evidencian la relevancia que asignan a este torneo. El desenlace en Riazor y en los otros estadios determinará la proyección de varios equipos en la segunda parte de la campaña y condicionará los objetivos tanto en la Copa como en sus respectivas ligas.