(Pre) El Barça recibe al irregular Atlético y el Real Madrid quiere seguir fuerte en casa ante el Athletic

El FC Barcelona recibirá este miércoles al Atlético de Madrid y el Real Madrid al Athletic Club 24 horas antes, en partidos adelantados de la decimoséptima jornada de la Liga F Moeve 2025-2026 con motivo de la Supercopa de España de la semana que viene.

Estos cuatro equipos protagonizarán en Castellón de la Plana entre el 20 y el 24 de enero próximos la disputa de la Supercopa de España, el primer título de la temporada y por este motivo adelantan a este martes y miércoles sus respectivos encuentros.

El martes será el turno del Real Madrid-Athletic Club en el Estadio Alfredo di Stéfano, donde el conjunto madridista se está mostrando muy eficaz en esta campaña, con pleno de victorias y sólo un gol encajado, el pasado mes de septiembre ante el Madrid CFF.

El equipo que entrena Pau Quesada sumó tres nuevos puntos el pasado sábado al derrotar 2-0 al Sevilla FC y ahora tendrá un buen test ante un Athletic Club muy mejorado respecto al que derrotó en la primera vuelta por un claro 1-4 en San Mamés. De hecho, desde ese 25 de octubre de 2024, el conjunto de Javi Lerga se ha mantenido invicto y sólo ha encajado dos goles, aunque viene de sumar un tropiezo en casa ante el FC Badalona Women (0-0) que le frenó en su intento de acercarse a la pelea por la tercera plaza que tiene a once puntos.

El miércoles será el turno del duelo en el Johan Cruyff entre el líder FC Barcelona y el Atlético de Madrid, cuarto clasificado y que visita al voraz campeón en un momento irregular de resultados en la Liga F Moeve y con problemas a domicilio.

El conjunto rojiblanco no pudo sacar su duelo directo por la tercera plaza con la Real Sociedad, con la que firmó un espectacular empate a cinco en casa para quedarse a cuatro puntos de las 'txuri-urdines', en lo que fue su séptimo partido sin ganar en todas las competiciones, cinco de ellos en la Liga F Moeve.

Romper esa racha pasa por dar la sorpresa ante un Barça que, pese a las bajas que está sufriendo, sigue muy firme en el campeonato doméstico como evidenció el pasado sábado con un demoledor 12-1 al Madrid CFF, séptimo clasificado, para mantener sus siete puntos de ventaja sobre el Real Madrid. En la primera vuelta, ya derrotó con autoridad (0-6) al Atlético de Madrid, y además podría tener la buena noticia de la vuelta de Patri Guijarro y Salma Paralluelo.