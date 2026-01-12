Loterías paga más de 2.206 millones de euros del Sorteo de Navidad 2025 y más de 381 millones de El Niño 2026

La suma combinada de premios menores, aquellos de cuantía inferior a 2.000 euros y pagados directamente en los puntos de venta, ha alcanzado más de 1.132 millones de euros en el Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 y más de 311 millones de euros en el Sorteo del Niño 2026. Según informó Loterías y Apuestas del Estado, estos desembolsos forman parte de los casi 2.600 millones de euros que ya se distribuyeron entre miles de participantes en los dos principales sorteos del país, marcando un hito en la historia reciente por el volumen de premios repartidos.

De acuerdo con la información publicada por Loterías y Apuestas del Estado, hasta el lunes 12 de enero se abonaron 2.206.528.420 euros en premios correspondientes al Sorteo Extraordinario de Navidad celebrado el 22 de diciembre de 2025. De esta cantidad, 1.073.637.570 euros correspondieron a los llamados premios mayores, es decir, aquellos premios que superan los 2.000 euros y que son entregados a través de entidades financieras. El resto, 1.132.890.850 euros, equivalentes a los premios menores, se entregaron en los propios puntos de venta de la red de Loterías.

En el caso del Sorteo del Niño, que tuvo lugar el 6 de enero de 2026, el organismo reportó la entrega de 381.161.210 euros a los titulares de billetes premiados. De esa cifra, 69.380.750 euros se pagaron en entidades financieras por tratarse de premios mayores, en tanto que los restantes 311.780.460 euros se distribuyeron en los puntos de venta por tratarse de importes menores.

El primer premio del Sorteo del Niño, conocido como el ‘Gordo’, recayó en el número 6.703, que otorgó dos millones de euros por cada serie y 200.000 euros por décimo. El segundo premio se asignó al número 45.875 y supuso 750.000 euros a la serie, es decir, 75.000 euros por décimo vendido. El tercer premio, de 250.000 euros a la serie, fue para el número 32.615. Loterías y Apuestas del Estado detalló que estos tres premios principales contribuyeron de forma significativa al total repartido en el Sorteo del Niño.

En lo que respecta al Sorteo de Navidad, el ‘Gordo’ correspondió al número 79.432, que repartió cuatro millones de euros a la serie y premió a las localidades de la provincia de León y a la ciudad de Madrid. El segundo premio se adjudicó al número 70.048 y alcanzó 1.250.000 euros a la serie; este número se vendió completamente en la administración de loterías situada en la calle Barquillo de Madrid, generando un total de 247,5 millones de euros en 198 series. El tercer premio, con un importe de 500.000 euros a la serie, favoreció al número 90.693, que resultó vendido en diferentes puntos a lo largo de España.

Loterías y Apuestas del Estado también consignó que otros premios destacados del Sorteo de Navidad incluyeron los dos cuartos premios, de 200.000 euros cada uno a la serie, correspondientes a los números 78.477 y 25.508. Estos premios, junto con los principales, se repartieron ampliamente en varias provincias y localidades, permitiendo que la fortuna alcanzara a miles de personas.

Ambos eventos consolidaron su reputación como los de mayor volumen de premios entregados en el país en los últimos años. El medio detalló que la distribución de los premios se realizó a través de los mecanismos habituales: entidades financieras para los grandes premios y puntos de venta para los pequeños, lo que permitió una rápida entrega de los fondos a los ganadores. Los sorteos extraordinarios de diciembre y enero, remarcó Loterías y Apuestas del Estado, continúan captando la atención de millones de personas por la magnitud de los premios y la tradición vinculada a estas fechas.

La emisión y venta de los billetes de ambos sorteos movilizó recursos en toda la geografía nacional, y la difusión de los resultados generó numerosas escenas de celebración en comunidades favorecidas. La entidad estatal subrayó que la experiencia demuestra la capacidad de estos sorteos para repartir de forma masiva tanto grandes sumas como pequeños premios, beneficiando a un amplio espectro de la población.

Según publicó Loterías y Apuestas del Estado, la gestión de pagos se organizó para permitir a los premiados disponer de sus fondos en los plazos legalmente establecidos. Tanto los bancos como las administraciones de loterías colaboraron para facilitar la identificación de los billetes ganadores y agilizar el cobro. En total, la suma dispuesta para los ganadores de ambos sorteos se aproxima a los 2.600 millones de euros, una cifra que da cuenta del impacto económico y social de estas loterías anuales.

El resultado de los sorteos de Navidad y El Niño en los últimos años ha marcado referencias históricas en términos de distribución de premios, según la información proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado y recogida por diferentes medios. El alcance de las cantidades repartidas confirma la posición singular que ocupan estos sorteos en el calendario y en la estructura de juegos de azar en España.

Este ciclo de sorteos y pagos movilizó también al sector bancario y a la red de ventas de Loterías, según detalló la entidad pública, que puso en relieve la coordinación necesaria para gestionar la masiva cantidad de transacciones que exige un evento de esta magnitud. El impacto se traduce tanto en la economía de los hogares ganadores como en la actividad comercial y financiera durante las semanas posteriores a los sorteos.

La amplitud de la distribución de premios contribuyó al renovado interés por los sorteos extraordinarios, que en cada edición involucran una cifra elevada de participantes. El reparto de premios, indicó Loterías y Apuestas del Estado, refleja tanto la dimensión lúdica como el peso económico de la tradición lotera en el país.