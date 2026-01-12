Agencias

La galería Ansorena nombra a Alfonso Mato Yllera como nuevo director general

Alfonso Mato Yllera, sexta generación de la familia Ansorena, ha sido elegido por el Consejo de Administración como el nuevo director general de la firma familiar de arte y joyería fundada en 1985 y asumirá el cargo en el mes de enero.

Ansorena ha explicado en un comunicado que Yllera cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector financiero en el ámbito de la banca corporativa internacional a través de asesoramientos a clientes institucionales, empresas familiares y grandes patrimonios.

Para la firma, su profundo conocimiento del entorno económico, unido a una extensa relación con clientes nacionales e internacionales, refuerza el posicionamiento estratégico de Ansorena en una nueva etapa de crecimiento y expansión.

De esta forma, reemplaza en el cargo a Jaime Mato G. Ansorena, quien continuará vinculado a la compañía como miembro del Consejo de Administración, junto con el resto de los consejeros de la familia.

Con este relevo generacional, Ansorena espera reafirmar su vocación de empresa familiar centenaria, su compromiso con la tradición, la innovación y la excelencia, como también prepararse para "afrontar con solidez y ambición los retos y oportunidades de los próximos años".

