La CAF abre una investigación por los incidentes ocurridos en el Caremún-Marruecos y Argelia-Nigeria

La Confédération Africaine de Football (CAF) ha extendido la revisión de los incidentes más allá de las canchas, considerando también el comportamiento de miembros de los medios de comunicación, cuya actitud durante la zona mixta en los recientes partidos de la Copa África ha sido objeto de análisis por parte de la entidad. Según detalló la CAF, ese episodio se suma a las pesquisas abiertas tras las denuncias sobre actitudes consideradas potencialmente inaceptables en los duelos Camerún-Marruecos y Argelia-Nigeria, correspondientes a los cuartos de final del torneo.

De acuerdo con la información publicada por la CAF, la organización futbolística ha recopilado y examinado informes detallados referentes a las actuaciones de futbolistas, técnicos y miembros acreditados de los cuerpos de trabajo de las selecciones implicadas en los mencionados encuentros. Como consecuencia de esas evidencias, el organismo rector del fútbol africano ha trasladado la investigación al Consejo Disciplinario, órgano responsable de determinar si existió infracción y, en su caso, recomendar la adopción de sanciones u otras medidas que resulten pertinentes.

Según consignó la CAF en un comunicado emitido el lunes, los hechos bajo revisión incluyen comportamientos considerados inapropiados, algunos de ellos dirigidos contra integrantes de los equipos arbitrales y hacia personal encargado de la organización de los partidos. El texto subraya que cualquier persona identificada como responsable de estas conductas, y declarada culpable ante el Consejo Disciplinario, podría quedar sujeta a sanciones proporcionales a la gravedad de lo sucedido.

El medio especificó que la revisión de imágenes se encuentra en marcha, no solo respecto del comportamiento en el terreno de juego y áreas técnicas, sino también sobre la actuación de reporteros y camarógrafos en la zona mixta, después de los partidos. La CAF ha manifestado que estos hechos involucran, en particular, a comunicadores que habrían incumplido con las normas de conducta establecidas por la organización para eventos de esta magnitud.

Según informó la CAF, las nuevas indagaciones buscan asegurar el respeto del código disciplinario y la protección de la integridad de los torneos oficiales bajo su jurisdicción. Por ello, la institución ha condenado cualquier comportamiento que, dentro o fuera de la cancha, ponga en entredicho los valores de profesionalidad y respeto hacia las distintas figuras del fútbol continental.

El comunicado de la CAF también advierte que las futuras decisiones del Consejo Disciplinario podrían involucrar a cualquier persona, ya sea jugador, entrenador, miembro de staff o acreditado, cuya conducta se considere no alineada con los principios y normativas de la confederación. La CAF ha reiterado su posicionamiento de rechazo frente a actitudes hostiles hacia árbitros y organizadores, y afirma que la disciplina y el respeto son pilares fundamentales para el desarrollo de sus competiciones.

El organismo ha dejado en claro que la recolección de testimonios, informes y el análisis de grabaciones seguirá vigente hasta que el Consejo Disciplinario finalice su valoración. Según reportó la CAF, cualquier resolución se comunicará a través de los canales oficiales, y subraya que velará porque las sanciones, de haber alguna, contribuyan al fortalecimiento de la ética deportiva en el continente.

Finalmente, la nota firmada por la CAF destaca que las medidas adoptadas por el Consejo Disciplinario estarán diseñadas para garantizar que los comportamientos observados durante los partidos no se repitan en futuros compromisos, buscando preservar la integridad de la competición y el respeto entre todos los participantes y actores del fútbol africano.