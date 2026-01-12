Javier Tebas afronta este martes los retos de LaLiga en los Desayunos Deportivos de EP

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, tiene previsto ofrecer este martes un análisis sobre la situación actual y los desafíos del fútbol profesional español. Entre los asuntos que centrará la atención se encuentran la comercialización de los derechos televisivos, las estrategias desplegadas contra la piratería digital, el debate sobre la Superliga y el estado de los partidos internacionales, informaron fuentes de Europa Press. Este encuentro, que se desarrollará a las 9:30 horas en el campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, forma parte de la nueva temporada de los 'Desayunos Deportivos' de dicha agencia y pondrá sobre la mesa los retos a encarar hasta el fin de su mandato en 2027.

Según detalló Europa Press, la sesión cuenta con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la marca deportiva Joma, Loterías y Apuestas del Estado, la empresa Mondo y la propia Universidad Camilo José Cela. Entre los temas prioritarios que expondrá Tebas figura la venta de los derechos de televisión, un aspecto central para la financiación de los clubes y la difusión internacional del fútbol español. Otra cuestión relevante será la lucha contra la piratería audiovisual, fenómeno que afecta los ingresos tanto de clubes como de las plataformas oficiales.

Europa Press reportó también que se abordará la polémica suscitada por la Superliga, torneo alternativo propuesto por algunos de los clubes más grandes del continente y que ha generado divisiones dentro del fútbol europeo. Además, está prevista la discusión sobre la suspensión del partido en Miami, que involucraba a equipos españoles y pretendía llevar la competición nacional a territorio estadounidense, lo que desencadenó controversias legales y organizativas.

Este foro deportivo inaugura la décimo octava temporada de los 'Desayunos Deportivos', un espacio consolidado en la agenda mediática que en ediciones anteriores recibió ponencias de figuras relevantes, como el propio Javier Tebas, Rafael Louzán —presidente de la Real Federación Española de Fútbol—, Alan Gilpin —CEO de World Rugby— y Juan Carlos Martín 'Hansen', titular de la Real Federación Española de Rugby. También participaron deportistas destacados y dirigentes de diversas disciplinas, entre ellos Javier Hernanz, máximo responsable de la Real Federación Española de Piragüismo, así como los palistas Sara Ouzande y Francisco 'Paco' Cubelos, y Jorge Garbajosa, quien presidió la Federación Española de Baloncesto antes de asumir la presidencia de FIBA Europa.

La lista de asistentes y ponentes mencionada por Europa Press incluye nombres como José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo; los seleccionadores Gema Pascual y Alejandro Valverde; numerosos ex secretarios de Estado para el Deporte, tales como Jaime Lissavetzky, Albert Soler, María José Rienda, José Ramón Lete, Miguel Cardenal, Irene Lozano, José Manuel Franco, Víctor Francos y el actual, José Manuel Rodríguez Uribes. Asimismo, han intervenido los máximos representantes del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y del Comité Paralímpico Español, tanto el anterior Miguel Carballeda como el presente Alberto Durán.

Entre las personalidades del mundo del fútbol y otros deportes que pasaron por el foro destacan Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F; Luis Rubiales, expresidente de la RFEF; David Aganzo, presidente de la AFE; Antonio Martín de la ACB; y Elisa Aguilar, la primera presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Igualmente, figuras del ámbito de la gestión deportiva como Ronaldo Nazario, entonces presidente del Real Valladolid; Enrique Cerezo del Atlético de Madrid; Joan Laporta del FC Barcelona; y Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid, compartieron su visión en anteriores citas.

El encuentro también ha acogido a entrenadores y seleccionadores legendarios como Vicente del Bosque, Rafa Benítez y Jorge Vilda junto a varias internacionales de fútbol femenino, entre ellas Alexia Putellas —dos veces Balón de Oro—, Patri Guijarro e Irene Paredes. En otras oportunidades participaron nombres ligados al ciclismo como Miguel Induráin, Alberto Contador, Pedro Delgado y el propio Alejandro Valverde, mientras que Fermín Cacho y Amaya Valdemoro han ofrecido su perspectiva sobre atletismo y baloncesto.

De acuerdo con Europa Press, otras figuras del automovilismo y el motociclismo, como Carlos Sainz, Toni Bou, Jorge Martínez Aspar, Marc Márquez, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo y Álex Crivillé, compartieron sus experiencias en el foro en los años anteriores. También se dieron cita campeones del mundo de otras disciplinas, sin dejar de lado figuras de la natación como Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer y Mireia Belmonte, además de deportistas y directivos relacionados con la vela, el golf y el triatlón.

Las sesiones han contado también con un componente internacional, detalla Europa Press, al invitar a representantes institucionales de organismos como el Comité Olímpico Internacional. Entre ellos figuran Juan Antonio Samaranch Salisachs y Marisol Casado. Además, han intervenido figuras como Lord Sebastian Coe, presidente de World Athletics, y ejecutivos de la NBA, la Euroliga, la America's Cup y la Volvo Ocean Race, junto con ex embajadores de Reino Unido y Francia en España y responsables de la seguridad en grandes eventos deportivos internacionales.

Con este trasfondo, el foro que encabezará Javier Tebas pretende perfilar las líneas de trabajo que marcarán el desarrollo del fútbol profesional en España durante los próximos años. El análisis previsto evaluará tendencias como la evolución del mercado audiovisual, la consolidación de prácticas legales contra la piratería, las repercusiones de la Superliga en el contexto continental y los factores que determinarán la programación de partidos internacionales. El espacio de los 'Desayunos Deportivos' persiste así como lugar de encuentro para el intercambio de perspectivas sobre la gestión deportiva, reflejando la pluralidad de voces que han contribuido en las ediciones previas a examinar los desafíos y oportunidades que enfrenta el deporte español, según quedó recogido por Europa Press.