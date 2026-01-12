Agencias

Grupo Volkswagen entrega 9 millones de vehículos en 2025, un 0,5% menos, por la caída en EE.UU. y China

El mayor fabricante europeo registró un retroceso global por la feroz competencia local en Asia y el impacto de aranceles en Norteamérica, pese a repuntar en Europa y Sudamérica con cifras positivas, según reportó la compañía

Guardar

Las estadísticas del cuarto trimestre reflejaron una disminución destacada en las entregas de vehículos de Grupo Volkswagen en dos de sus mercados fundamentales: China y Norteamérica. Según informó el propio consorcio automotriz, entre octubre y diciembre de 2025 el fabricante alemán vendió 720.000 unidades en China, lo que representó una caída interanual del 17,4%. En Norteamérica, las entregas se redujeron en el mismo porcentaje respecto al año anterior, situándose en 238.000 unidades. Estos retrocesos en los últimos meses del año contribuyeron a la tendencia negativa global que atravesó la multinacional durante todo 2025.

De acuerdo con el reporte de la empresa recogido por diferentes medios, Grupo Volkswagen comercializó cerca de 9 millones de vehículos a escala internacional a lo largo de 2025, lo que implicó un descenso del 0,5% frente al ejercicio previo. Pese a que el conglomerado logró mejorar su desempeño en mercados europeos y sudamericanos —con aumentos en ambos continentes— la compañía subrayó que esos resultados positivos no bastaron para contrarrestar los significativos descensos registrados en Asia y América del Norte.

La empresa detalló que la “intensa situación competitiva en China” resultó determinante durante el periodo. Fabricantes locales de automóviles eléctricos ofrecieron precios que presionaron a la baja las ventas de Volkswagen. El grupo entregó 2,69 millones de unidades en el país asiático, experimentando así un decrecimiento del 8% si se compara con el total entregado un año antes. Por otra parte, el mercado norteamericano también presentó complicaciones, en este caso asociadas tanto al contexto comercial como regulatorio: los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump y el retiro de subsidios a los vehículos eléctricos afectaron los resultados del grupo. Como consecuencia, las entregas en Norteamérica cayeron un 10,4%, con un total de 946.800 automóviles vendidos.

En contraste, los datos provenientes de Europa revelaron un panorama más favorable para Volkswagen. El fabricante reportó la entrega de 3,38 millones de vehículos en 2025 en todo el mercado europeo, cifra que representó un alza del 3,8% con respecto a los registros de 2024. En Sudamérica, el alza fue aún más marcada, según consignó la empresa, calculándose en un 11,6%: allí el número de vehículos entregados alcanzó 663.000 unidades. Estas tendencias al alza no lograron compensar completamente la caída en las regiones asiática y norteamericana, aunque sí demostraron cierta diversificación en los mercados de la empresa.

El informe también profundizó sobre las causas que limitaron el crecimiento global de Volkswagen durante el año. El grupo señaló que, “por encima de todo, la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y el fin de las subvenciones a los vehículos eléctricos en Estados Unidos perjudicaron nuestro negocio”. Con esta declaración, Volkswagen subrayó la relevancia de factores externos como la estrategia de precios de los competidores chinos, sumados a las medidas arancelarias implementadas en Estados Unidos que han afectado a los fabricantes de automóviles europeos que operan en dicha región.

En términos de volumen, el comportamiento del mercado en China sigue resultando determinante para el balance global de Volkswagen, debido al peso de ese país en las cifras totales del grupo. La marcada disminución del 17,4% de entregas en China durante el cuarto trimestre resaltó la dificultad de competir con las marcas chinas de automóviles eléctricos, cuyas propuestas han modificado fuertemente tanto el entorno competitivo como las preferencias de los consumidores.

En Norteamérica, el grupo mencionó específicamente la incidencia de los aranceles impuestos bajo la administración estadounidense, así como la finalización de incentivos para los automóviles eléctricos, lo que impactó la rentabilidad y las ventas en la región. Tales medidas repercutieron en la estrategia comercial de Volkswagen, que se ha visto obligada a adaptar su oferta y posicionamiento frente a una demanda que responde ahora a nuevas condiciones comerciales y regulatorias.

Por el contrario, en Europa se observaron condiciones más favorables, lo cual permitió un repunte en las cifras de ventas de la multinacional. Según publicó el grupo, las 3,38 millones de unidades entregadas en el continente reflejan los efectos positivos de la recuperación del mercado europeo y una mejor aceptación de sus modelos. Similar tendencia visualizó la compañía en Sudamérica, donde el aumento del 11,6% elevó significativamente la presencia de Volkswagen durante el año.

El balance final de la compañía expone las diferencias que atraviesan los mercados internacionales del sector automotriz y la importancia de factores regionales —competencia local, políticas arancelarias y normativas de incentivos— para el desempeño y las perspectivas de los grandes fabricantes. La multinacional alemana apuntó que vigilará de cerca estos retos para ajustar su estrategia global y adaptarse a las nuevas condiciones en los principales mercados mundiales, de acuerdo con lo publicado en su reporte anual.

Temas Relacionados

Grupo VolkswagenVentas de vehículosChinaEstados UnidosDonald TrumpEuropaSudaméricaAutomóviles eléctricosCompetencia automotrizArancelesEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Detenida una veintena de militares y civiles turcos por una trama de corrupción en el Ejército

Las autoridades investigan posibles irregularidades en adjudicaciones del transporte militar, tras denuncias de soborno y fraude que habrían generado un perjuicio millonario al Estado, implicando a altos mandos y directivos de empresas privadas según la fiscalía

Detenida una veintena de militares

La Fiscalía de Crimea acusa de traición a una mujer que espió a favor de las autoridades ucranianas

Agentes del FSB arrestaron a una ciudadana acusada de facilitar imágenes de militares rusos a contactos vinculados a Kiev, según fuentes oficiales, mientras el caso será procesado por el máximo tribunal local en medio del conflicto en Ucrania

La Fiscalía de Crimea acusa

Raphinha hace del Clásico su territorio y es la pesadilla blanca en la Supercopa

Desde su llegada al equipo azulgrana, el brasileño ha elevado el nivel en los duelos decisivos ante el conjunto madrileño, imponiéndose como pieza clave en las finales más recientes y protagonizando un rendimiento superlativo en Arabia Saudí

Raphinha hace del Clásico su

Argelia vuelve a liderar el suministro de gas a España en 2025 y se duplican las importaciones desde EE.UU.

El país magrebí refuerza su papel como principal proveedor de energía, mientras que la llegada de hidrocarburos estadounidenses aumentó casi al doble, en un contexto de descenso de los flujos rusos y alza en la demanda nacional

Argelia vuelve a liderar el

El CAF inicia su programa de fondeo 2026 con una emisión de bonos por 1.713 millones de euros a 10 años

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe ha colocado títulos de deuda récord con vencimiento a una década, reforzando así su perfil financiero y su respaldo a inversiones clave en la región, según fuentes institucionales

El CAF inicia su programa