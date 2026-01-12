Grupo Volkswagen entrega 9 millones de vehículos en 2025, un 0,5% menos, por la caída en EE.UU. y China

Las estadísticas del cuarto trimestre reflejaron una disminución destacada en las entregas de vehículos de Grupo Volkswagen en dos de sus mercados fundamentales: China y Norteamérica. Según informó el propio consorcio automotriz, entre octubre y diciembre de 2025 el fabricante alemán vendió 720.000 unidades en China, lo que representó una caída interanual del 17,4%. En Norteamérica, las entregas se redujeron en el mismo porcentaje respecto al año anterior, situándose en 238.000 unidades. Estos retrocesos en los últimos meses del año contribuyeron a la tendencia negativa global que atravesó la multinacional durante todo 2025.

De acuerdo con el reporte de la empresa recogido por diferentes medios, Grupo Volkswagen comercializó cerca de 9 millones de vehículos a escala internacional a lo largo de 2025, lo que implicó un descenso del 0,5% frente al ejercicio previo. Pese a que el conglomerado logró mejorar su desempeño en mercados europeos y sudamericanos —con aumentos en ambos continentes— la compañía subrayó que esos resultados positivos no bastaron para contrarrestar los significativos descensos registrados en Asia y América del Norte.

La empresa detalló que la “intensa situación competitiva en China” resultó determinante durante el periodo. Fabricantes locales de automóviles eléctricos ofrecieron precios que presionaron a la baja las ventas de Volkswagen. El grupo entregó 2,69 millones de unidades en el país asiático, experimentando así un decrecimiento del 8% si se compara con el total entregado un año antes. Por otra parte, el mercado norteamericano también presentó complicaciones, en este caso asociadas tanto al contexto comercial como regulatorio: los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump y el retiro de subsidios a los vehículos eléctricos afectaron los resultados del grupo. Como consecuencia, las entregas en Norteamérica cayeron un 10,4%, con un total de 946.800 automóviles vendidos.

En contraste, los datos provenientes de Europa revelaron un panorama más favorable para Volkswagen. El fabricante reportó la entrega de 3,38 millones de vehículos en 2025 en todo el mercado europeo, cifra que representó un alza del 3,8% con respecto a los registros de 2024. En Sudamérica, el alza fue aún más marcada, según consignó la empresa, calculándose en un 11,6%: allí el número de vehículos entregados alcanzó 663.000 unidades. Estas tendencias al alza no lograron compensar completamente la caída en las regiones asiática y norteamericana, aunque sí demostraron cierta diversificación en los mercados de la empresa.

El informe también profundizó sobre las causas que limitaron el crecimiento global de Volkswagen durante el año. El grupo señaló que, “por encima de todo, la intensa situación competitiva en China, así como los aranceles y el fin de las subvenciones a los vehículos eléctricos en Estados Unidos perjudicaron nuestro negocio”. Con esta declaración, Volkswagen subrayó la relevancia de factores externos como la estrategia de precios de los competidores chinos, sumados a las medidas arancelarias implementadas en Estados Unidos que han afectado a los fabricantes de automóviles europeos que operan en dicha región.

En términos de volumen, el comportamiento del mercado en China sigue resultando determinante para el balance global de Volkswagen, debido al peso de ese país en las cifras totales del grupo. La marcada disminución del 17,4% de entregas en China durante el cuarto trimestre resaltó la dificultad de competir con las marcas chinas de automóviles eléctricos, cuyas propuestas han modificado fuertemente tanto el entorno competitivo como las preferencias de los consumidores.

En Norteamérica, el grupo mencionó específicamente la incidencia de los aranceles impuestos bajo la administración estadounidense, así como la finalización de incentivos para los automóviles eléctricos, lo que impactó la rentabilidad y las ventas en la región. Tales medidas repercutieron en la estrategia comercial de Volkswagen, que se ha visto obligada a adaptar su oferta y posicionamiento frente a una demanda que responde ahora a nuevas condiciones comerciales y regulatorias.

Por el contrario, en Europa se observaron condiciones más favorables, lo cual permitió un repunte en las cifras de ventas de la multinacional. Según publicó el grupo, las 3,38 millones de unidades entregadas en el continente reflejan los efectos positivos de la recuperación del mercado europeo y una mejor aceptación de sus modelos. Similar tendencia visualizó la compañía en Sudamérica, donde el aumento del 11,6% elevó significativamente la presencia de Volkswagen durante el año.

El balance final de la compañía expone las diferencias que atraviesan los mercados internacionales del sector automotriz y la importancia de factores regionales —competencia local, políticas arancelarias y normativas de incentivos— para el desempeño y las perspectivas de los grandes fabricantes. La multinacional alemana apuntó que vigilará de cerca estos retos para ajustar su estrategia global y adaptarse a las nuevas condiciones en los principales mercados mundiales, de acuerdo con lo publicado en su reporte anual.