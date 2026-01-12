Agencias

El Gobierno pide a Irán que cese la violencia contra los manifestantes y alerta contra una intervención de EEUU

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reclamado al régimen iraní que cese la violencia contra los manifestantes y respete su libertad de manifestación, al tiempo que se ha mostrado contrario a una eventual intervención de Estados Unidos porque considera que no es lo que necesita ahora el país.

"Irán es en estos momentos uno de esos puntos donde vemos que se está transformando el orden mundial, porque todo está conectado", ha resaltado el ministro durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid después de que las protestas contra el régimen iraní en los últimos días hayan dejado ya más de 500 muertos y miles de detenidos.

Tras reconocer que las imágenes que llegan desde Irán son sobrecogedoras, Albares ha querido dejar claro que España exige al Gobierno iraní respete "la libertad de manifestación y de expresión de todos los iraníes".

"Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes, las detenciones arbitrarias" además de restablecer las comunicaciones y el acceso a Internet, interrumpido desde el jueves pasado, porque "el derecho a una comunicación libre es un derecho de todo ser humano", ha añadido.

Así las cosas, y en medio de las especulaciones con que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría sopesando intervenir de alguna manera en el país para apoyar a los manifestantes, Albares ha recalcado que Irán "no necesita ningún tipo de fuerza externa".

"Lo que necesita Irán y los europeos llevamos solicitándolo hace mucho, es que regrese a la mesa de negociación que en un primer momento se estableció para todo el programa nuclear pero que tiene que ir mucho más allá porque así lo está pidiendo el pueblo iraní", ha acotado.

Por otra parte, ha querido en particular "saludar la valentía de las mujeres" que se están manifestando --aunque ha reconocido que las protestas son trasversales y también hay muchos hombres-- porque en su caso "se requiere todavía más valor" para ejercer el "derecho de manifestación pacífico y la libertad de expresión".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Montoya desea lo mejor para Anita y Manuel, pero que "me dejen en paz"

Tras su retiro mediático y en medio de la nueva polémica por el trío de Anita Williams, Manuel González y Gloria en 'GH DÚO', el cantante expresa su agotamiento ante el tema y solicita privacidad para continuar con su vida

Montoya desea lo mejor para

La junta militar birmana espera seguir con su marcha triunfal en la segunda fase de las generales

Las urnas vuelven a abrirse en Birmania en medio del conflicto interno y denuncias de exclusión política, bajo fuerte presión internacional y con la formación apoyada por los militares asegurando casi la totalidad de los escaños disponibles en esta etapa

La junta militar birmana espera

Gobierno yemení recupera bases militares de las zonas liberadas de separatistas sureños

Infobae

Junqueras defiende el acuerdo de financiación: "Estaremos a años luz de donde estábamos"

Oriol Junqueras asegura que el pacto entre Esquerra y el Ejecutivo permitirá a Cataluña aumentar su autonomía fiscal, reducir el déficit y recibir más ingresos, advirtiendo que la aprobación depende de la responsabilidad y apoyo de todas las fuerzas políticas

Junqueras defiende el acuerdo de

PSOE-M registra una batería de preguntas para conocer cómo se pagó el viaje de Ayuso a Argentina donde visitó a Milei

PSOE-M registra una batería de