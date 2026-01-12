El Deportivo-Atlético y el Cultural-Athletic de Copa del Rey, declarados de alto riesgo

La condición de alto riesgo que reciben el Deportivo de La Coruña-Real Racing Club en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion y otros partidos relevantes en Galicia activa una serie de mecanismos de seguridad reforzados, según indicó el Ministerio del Interior. Esta declaración implica la activación de protocolos excepcionales tanto por parte de los clubes como de las autoridades. Según reportó la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, los encuentros Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid y Cultural y Deportiva Leonesa-Athletic Club, ambas citas correspondientes a los octavos de final de la Copa del Rey, pasan a formar parte de los partidos con vigilancia especial, con el objetivo de garantizar la seguridad de asistentes y participantes.

De acuerdo con la información publicada por la Comisión Estatal, el Deportivo de La Coruña-Atlético de Madrid y el duelo entre la Cultural Leonesa y el Athletic Club se celebran este martes 13 de enero, desde las 21:00 horas, en el Estadio de Riazor de A Coruña y el Reino de León, respectivamente. Ambos partidos han sido objeto de un análisis por parte de las autoridades correspondientes, quienes han determinado la necesidad de considerar estos eventos como de alto riesgo. Esta calificación no solo se extiende a los partidos de la Copa, sino también al partido liguero entre el Deportivo de La Coruña y el Real Racing Club, pautado para el domingo 25 de enero.

Según informó la Comisión Estatal, la declaración de alto riesgo requiere la adopción de una serie de medidas preventivas excepcionales. Entre estas disposiciones, figura la implementación de controles adicionales en el sistema de venta de entradas, utilizando mecanismos que permitan evitar la reventa y la concentración excesiva de aficionados rivales en zonas compartidas del estadio. También se estipula la necesidad de separar de manera estricta a las aficiones dentro de los recintos deportivos. Esto supone una tarea coordinada tanto para los clubes organizadores como para las fuerzas de seguridad del Estado.

Las fuerzas del orden, según detalló el Ministerio del Interior, se ven obligadas a reforzar sus dispositivos habituales y a establecer una vigilancia especial sobre grupos de hinchas identificados como potencialmente conflictivos, con el fin de evitar altercados o situaciones que puedan poner en peligro la integridad de los asistentes. Este refuerzo de la seguridad implica la colaboración de todos los operadores involucrados en la gestión de los encuentros. La coordinación afecta tanto a la policía nacional, como a las policías locales, los servicios privados contratados por los clubes y el propio personal interno de los estadios.

El medio oficial del Ministerio del Interior subrayó que la especial atención se centra en los accesos y el control de la entrada y salida de público, además de la monitorización interna durante la celebración de los partidos. Esto busca anticipar y neutralizar posibles comportamientos violentos o manifestaciones de intolerancia asociadas a estos eventos deportivos. Los partidos calificados de alto riesgo se caracterizan por la existencia de antecedentes de incidentes violentos entre aficiones o por la rivalidad histórica acentuada entre los clubes, criterios evaluados por la Comisión Permanente.

Los clubes anfitriones, bajo esta categorización, deben asumir un protocolo especial que abarca desde el refuerzo de la seguridad privada hasta la capacitación de su personal en la gestión de situaciones imprevistas. El Ministerio del Interior recordó que estas medidas preventivas forman parte de un marco legal establecido para la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol y el resto de disciplinas deportivas en España.

El despliegue preventivo de las fuerzas de seguridad incluye el uso de barreras físicas, cordones policiales y controles de identificación, además del empleo de cámaras y sistemas de videovigilancia que permitan supervisar las gradas y zonas de mayor concentración de público. El seguimiento se mantiene tanto en las inmediaciones de los estadios como en los alrededores de las estaciones de tren, autobús y otros puntos de acceso utilizados habitualmente por las hinchadas visitantes.

La declaración de estos partidos como de alto riesgo supone, además, la posibilidad de modificar los horarios de acceso, limitar la venta de entradas a determinados sectores y habilitar rutas específicas para el desplazamiento de las aficiones rivales, reduciendo así el contacto entre seguidores de distintos equipos. Según consignó el Ministerio del Interior, se prevén protocolos de evacuación y la presencia de personal sanitario y equipos de emergencia preparados para actuar en caso de incidentes.

Tanto el Deportivo de La Coruña como la Cultural y Deportiva Leonesa, en colaboración con los organismos de seguridad, están obligados a comunicar cualquier incidencia relevante durante la venta de entradas, la celebración de los partidos o en los operativos de salida del público. Las medidas implementadas también abarcan campañas de sensibilización y mensajes que promuevan el respeto y la convivencia entre asistentes, en línea con la normativa nacional e internacional sobre seguridad en eventos deportivos.

La Comisión Estatal reiteró la necesidad de mantener la coordinación entre todas las instituciones implicadas y recordó la responsabilidad tanto de los clubes como de las aficiones para que los partidos se desarrollen en un clima seguro. Las disposiciones acordadas por esta entidad tendrán vigencia durante la celebración de los encuentros mencionados y pueden extenderse a otros partidos considerados sensibles en función del desarrollo de la competición y de la evolución de los riesgos detectados por los servicios de inteligencia deportiva.

La vigilancia reforzada que acompaña estos partidos responde a la evaluación realizada sobre el comportamiento de las hinchadas en eventos pasados y al contexto actual de rivalidad e intensidad deportiva esperado durante los octavos de final de la Copa del Rey y en la jornada correspondiente de LaLiga Hypermotion. Según publicó el Ministerio del Interior, estos dispositivos de seguridad forman parte de una estrategia más amplia para mitigar cualquier riesgo relacionado con la violencia u otras conductas contrarias a los valores deportivos.