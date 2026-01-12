Detectada una onda de choque alrededor de una estrella muerta

La presencia de una potente emisión de material alrededor de la enana blanca RXJ0528+2838 sorprendió a los astrónomos, quienes calcularon que este fenómeno se mantiene desde hace por lo menos 1.000 años. Según los datos recabados por el instrumento MUSE instalado en el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral, la fuente de energía capaz de sostener tal actividad en una estrella muerta aún elude toda explicación dentro del marco de las teorías conocidas sobre el comportamiento de estos objetos. Así lo informó Nature Astronomy, medio que difundió el estudio publicado por el equipo internacional que participó en la investigación.

De acuerdo con lo reportado por Nature Astronomy, la RXJ0528+2838, ubicada a 730 años luz de distancia de la Tierra, evidenció una estructura de onda de choque rodeándola. Este fenómeno suele asociarse con estrellas que expulsan material a gran velocidad, el cual choca con el gas interestelar y forma una onda de proa, un arco similar al que se observa frente al casco de los barcos moviéndose por el agua. Sin embargo, los mecanismos típicamente responsables de generar este tipo de estructuras no se aplican al caso de la RXJ0528+2838, ya que se trata de una enana blanca que no muestra rastro de disco de acreción, la formación que normalmente permite el flujo y expulsión de material en estos sistemas.

La fuerza y persistencia del flujo detectado, conocido en astronomía como outflow, desconciertan a la comunidad científica. La explicación convencional para la formación de ondas de proa implica la existencia de un disco de material que, al rodear la estrella, alimenta y también expulsa materia hacia el entorno. Nature Astronomy detalló que en sistemas binarios similares, donde la enana blanca cuenta con una compañera de masa similar al Sol, la transferencia de material desde la estrella viva a la muerta produce típicamente dicho disco de acreción. Sin embargo, las observaciones no hallaron ninguna evidencia de ese disco rodeando RXJ0528+2838.

Investigadores como Simone Scaringi, profesor asociado de la Universidad de Durham y coautor del estudio, calificaron el descubrimiento como “algo nunca visto antes y, más importante aún, totalmente inesperado”, en declaraciones recogidas por Nature Astronomy. Krystian Ilkiewicz, investigador postdoctoral en el Centro Astronómico Nicolaus Copernicus en Varsovia y también coautor del trabajo, indicó que las observaciones captaron una emisión cuya existencia contradice la comprensión actual sobre la evolución y el entorno de las enanas blancas.

El primer indicio de este fenómeno se obtuvo gracias a imágenes del Telescopio Isaac Newton, localizado en España, donde los astrónomos identificaron una nebulosidad inusual alrededor de la RXJ0528+2838. Posteriormente, el uso del instrumento MUSE en el VLT permitió mapear la estructura con mayor precisión y analizar su composición, lo que ayudó a confirmar que la onda de choque emanaba realmente del sistema binario y no de fuentes externas, como una nebulosa sin vínculos con la estrella, según precisó Ilkiewicz en Nature Astronomy.

Los análisis mostraron que el outflow ha estado activo durante al menos 1.000 años, lo que sugiere la existencia de una fuente de energía persistente que mantiene la emisión de material. Nature Astronomy consignó que el equipo de investigación identificó que RXJ0528+2838 posee un campo magnético fuerte, demostrado a través de los datos espectroscópicos recolectados. Este campo magnético podría canalizar directamente el material proveniente de la estrella compañera hacia la enana blanca, saltándose así la formación del disco de acreción habitual.

Noel Castro Segura, investigador de la Universidad de Warwick y participante del estudio, explicó a Nature Astronomy que “un arco curvo de material, similar a la onda que se forma delante de un barco”, describe visualmente la estructura observada. Al no haber un disco que explique el fenómeno, el equipo propone que la energía provendría de mecanismos ligados al intenso campo magnético, si bien esta hipótesis solo aclara una parte del proceso, ya que los cálculos hechos a partir del campo magnético indican que sería insuficiente para mantener el flujo durante tanto tiempo como muestra la observación.

El descubrimiento expuesto en Nature Astronomy plantea interrogantes sobre la comprensión de los procesos de intercambio de materia y emisión de energía en sistemas binarios donde intervienen enanas blancas sin disco de acreción. Simone Scaringi expresó que la sorpresa ante la aparición de una nebulosa tan notoria en un sistema que se consideraba tranquilo y sin actividad visible marcó un hito en la exploración astrofísica reciente.

El artículo recogido por Nature Astronomy subrayó que futuras observaciones con el Extremely Large Telescope (ELT) del Observatorio Europeo Austral permitirán investigar más sistemas de este tipo y apoyar la identificación de otros aún más tenues. El objetivo será aportar datos que ayuden a develar la fuente energética todavía misteriosa que alimenta estos flujos prolongados y que desafía las explicaciones hasta ahora aceptadas.

Según la información publicada por Nature Astronomy, la comunidad de especialistas considera necesario examinar un número mayor de sistemas binarios para obtener patrones que esclarezcan cómo la combinación de campo magnético y transferencia directa de material posibilita la formación de ondas de proa sin disco de acreción previo. Estos registros podrían revelar nuevas formas de interacción entre estrellas muertas y su entorno, además de ampliar el marco teórico sobre la evolución estelar al término de la vida de las estrellas de baja masa.