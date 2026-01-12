Agencias

Corea del Norte alerta del "desprecio de EEUU" por "la existencia de la ONU" y denuncia "actos criminales"

En una declaración difundida por KCNA, el gobierno norcoreano cuestiona a Washington por utilizar Naciones Unidas con fines propios y exige atención internacional sobre presuntas acciones censurables atribuibles a Estados Unidos, mientras rechaza investigaciones dirigidas a Pyongyang

Guardar

El comunicado norcoreano hace hincapié en la necesidad de que Naciones Unidas analice y debata las acciones de Estados Unidos, a las que el gobierno de Pyongyang califica como “actos criminales atroces”, en vez de centrarse en supuestas violaciones de sanciones por parte de Corea del Norte. Según el posicionamiento difundido por la agencia estatal KCNA y recogido por diversas agencias de noticias internacionales, el gobierno norcoreano sostiene que Washington sigue empleando la ONU para materializar propósitos geopolíticos propios, una práctica que, a juicio del régimen, no debería haber existido nunca en el seno del organismo multilateral.

De acuerdo con lo informado por la agencia norcoreana KCNA, Pyongyang sostiene que Estados Unidos no sólo hace uso “irracional” de Naciones Unidas sino que además muestra “desprecio” por la existencia de la organización mediante conductas que el gobierno norcoreano califica de “reprobables e inmorales”. En el mismo comunicado, las autoridades norcoreanas acusan a Washington de burlar los principios fundamentales del organismo internacional en nombre de intereses considerados egoístas, en vez de contribuir a los objetivos colectivos planteados por la comunidad internacional. Las declaraciones del gobierno norcoreano hacen referencia a los actuales esfuerzos de la ONU por investigar posibles incumplimientos de las sanciones impuestas al país asiático. Según el comunicado citado por KCNA, desde Pyongyang se plantea que “lo que debería ser puesto en duda y habría que discutir ampliamente en el seno de la ONU es el asunto pendiente de que Estados Unidos lleva a cabo actos criminales atroces”.

El medio KCNA detalló que, aunque el comunicado norcoreano no especifica cuáles serían esos actos concretos atribuidos a Washington, sí acusa a la administración estadounidense de recurrir al sistema de Naciones Unidas para favorecer sus propios intereses en materia de política exterior y seguridad. El mensaje expuesto por Pyongyang insiste en la supuesta utilización parcial y orientada del sistema internacional por parte de Estados Unidos, asegurando que estas actuaciones contradicen los principios de cooperación y legalidad internacional que la ONU debería promover.

El medio subraya que estas declaraciones surgen en un contexto de nuevas tensiones diplomáticas entre Corea del Norte y Estados Unidos, impulsadas en parte por la decisión reciente de la administración de Donald Trump de abandonar 66 organismos internacionales, de los cuales cerca de la mitad se relacionan directamente con el sistema de Naciones Unidas. Según publicó KCNA, Trump justificó la retirada estadounidense argumentando que estas instituciones “socavan la independencia” del país, ya que impulsarían medidas y políticas —especialmente en temas climáticos, gobernanza global y programas de corte ideológico— que, a juicio de la Casa Blanca, entran en conflicto con la soberanía nacional y la solidez económica de Estados Unidos.

El comunicado de Pyongyang expone su inconformidad con la postura de Washington sobre los foros multilaterales y critica con dureza el enfoque de Estados Unidos hacia la gobernanza internacional. Para el gobierno norcoreano, los “planes” de Naciones Unidas para evaluar y sancionar a Corea del Norte por sus supuestas violaciones constituyen un ejemplo de la influencia desproporcionada de Estados Unidos en la agenda del organismo, según consignó la agencia KCNA. Esta controversia sobre la utilización del sistema de Naciones Unidas reaviva viejos reclamos de parcialidad en la toma de decisiones multilaterales y pone en primer plano la disputa discursiva en torno a la legitimidad del accionar internacional de Estados Unidos y su implicancia en la arquitectura institucional global.

Las autoridades norcoreanas reiteran en su declaración la importancia de examinar conductas y políticas implementadas por Estados Unidos dentro de la ONU, en vez de restringir el debate a las acusaciones dirigidas contra Corea del Norte. Frente a la posibilidad de nuevas medidas contra Pyongyang en el marco de Naciones Unidas, el comunicado manifiesta la percepción de que este tipo de actuaciones responden más a intereses particulares de Washington que a un consenso genuino de la comunidad internacional, según reportó KCNA.

Temas Relacionados

Corea del NorteEstados UnidosONUDonald TrumpKCNAWashingtonRelaciones internacionalesSanciones internacionalesIntereses geopolíticosPolíticas climáticasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Lola García, tímida ante las cámaras, deja en el aire si se va a mudar a Sevilla para estar cerca de Kiko Rivera

Mientras crecen los rumores sobre una posible mudanza, la pareja mantiene la discreción. Fuentes cercanas aseguran que la distancia y la compatibilidad profesional complican decisiones importantes en medio del avance sentimental de Lola y el músico

Lola García, tímida ante las

Sumar descarta apoyar en el Congreso el decreto con ayudas fiscales a caseros anunciado por Sánchez

El portavoz de Vivienda de la formación liderada por Yolanda Díaz rechaza el plan del Ejecutivo que pretende premiar fiscalmente a arrendadores por no elevar los alquileres, alegando que prioriza a propietarios frente a necesidades de quienes arriendan

Sumar descarta apoyar en el

Tusk ve "lógico" que el exministro de Justicia pida asilo a Orbán: "Ideó un sistema de corrupción política"

El líder polaco Donald Tusk considera esperable la solicitud de refugio realizada por Zbigniew Ziobro ante Hungría, después de que se confirmara la protección otorgada por el gobierno de Viktor Orbán al político investigado por malversación en Polonia

Tusk ve "lógico" que el

Agricultores y ganaderos gallegos se movilizan contra Mercosur y para exigir un "comercio justo"

Decenas de productores rurales en Galicia protagonizaron manifestaciones en A Coruña y Lugo, acompañados de tractores, reclamando protección para su actividad y denunciando que el pacto entre la Unión Europea y Mercosur amenaza la supervivencia del sector local

Infobae

Casi diez toneladas de cocaína incautadas en un mercante cerca de Canarias, el mayor alijo en alta mar

Agentes especiales abordaron una embarcación procedente de Brasil y localizaron 9.994 kilos de droga ocultos junto a sal, arrestando a trece tripulantes con apoyo internacional y tras una compleja operación coordinada desde la Fiscalía Antidroga

Casi diez toneladas de cocaína