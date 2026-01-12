El comunicado norcoreano hace hincapié en la necesidad de que Naciones Unidas analice y debata las acciones de Estados Unidos, a las que el gobierno de Pyongyang califica como “actos criminales atroces”, en vez de centrarse en supuestas violaciones de sanciones por parte de Corea del Norte. Según el posicionamiento difundido por la agencia estatal KCNA y recogido por diversas agencias de noticias internacionales, el gobierno norcoreano sostiene que Washington sigue empleando la ONU para materializar propósitos geopolíticos propios, una práctica que, a juicio del régimen, no debería haber existido nunca en el seno del organismo multilateral.

De acuerdo con lo informado por la agencia norcoreana KCNA, Pyongyang sostiene que Estados Unidos no sólo hace uso “irracional” de Naciones Unidas sino que además muestra “desprecio” por la existencia de la organización mediante conductas que el gobierno norcoreano califica de “reprobables e inmorales”. En el mismo comunicado, las autoridades norcoreanas acusan a Washington de burlar los principios fundamentales del organismo internacional en nombre de intereses considerados egoístas, en vez de contribuir a los objetivos colectivos planteados por la comunidad internacional. Las declaraciones del gobierno norcoreano hacen referencia a los actuales esfuerzos de la ONU por investigar posibles incumplimientos de las sanciones impuestas al país asiático. Según el comunicado citado por KCNA, desde Pyongyang se plantea que “lo que debería ser puesto en duda y habría que discutir ampliamente en el seno de la ONU es el asunto pendiente de que Estados Unidos lleva a cabo actos criminales atroces”.

El medio KCNA detalló que, aunque el comunicado norcoreano no especifica cuáles serían esos actos concretos atribuidos a Washington, sí acusa a la administración estadounidense de recurrir al sistema de Naciones Unidas para favorecer sus propios intereses en materia de política exterior y seguridad. El mensaje expuesto por Pyongyang insiste en la supuesta utilización parcial y orientada del sistema internacional por parte de Estados Unidos, asegurando que estas actuaciones contradicen los principios de cooperación y legalidad internacional que la ONU debería promover.

El medio subraya que estas declaraciones surgen en un contexto de nuevas tensiones diplomáticas entre Corea del Norte y Estados Unidos, impulsadas en parte por la decisión reciente de la administración de Donald Trump de abandonar 66 organismos internacionales, de los cuales cerca de la mitad se relacionan directamente con el sistema de Naciones Unidas. Según publicó KCNA, Trump justificó la retirada estadounidense argumentando que estas instituciones “socavan la independencia” del país, ya que impulsarían medidas y políticas —especialmente en temas climáticos, gobernanza global y programas de corte ideológico— que, a juicio de la Casa Blanca, entran en conflicto con la soberanía nacional y la solidez económica de Estados Unidos.

El comunicado de Pyongyang expone su inconformidad con la postura de Washington sobre los foros multilaterales y critica con dureza el enfoque de Estados Unidos hacia la gobernanza internacional. Para el gobierno norcoreano, los “planes” de Naciones Unidas para evaluar y sancionar a Corea del Norte por sus supuestas violaciones constituyen un ejemplo de la influencia desproporcionada de Estados Unidos en la agenda del organismo, según consignó la agencia KCNA. Esta controversia sobre la utilización del sistema de Naciones Unidas reaviva viejos reclamos de parcialidad en la toma de decisiones multilaterales y pone en primer plano la disputa discursiva en torno a la legitimidad del accionar internacional de Estados Unidos y su implicancia en la arquitectura institucional global.

Las autoridades norcoreanas reiteran en su declaración la importancia de examinar conductas y políticas implementadas por Estados Unidos dentro de la ONU, en vez de restringir el debate a las acusaciones dirigidas contra Corea del Norte. Frente a la posibilidad de nuevas medidas contra Pyongyang en el marco de Naciones Unidas, el comunicado manifiesta la percepción de que este tipo de actuaciones responden más a intereses particulares de Washington que a un consenso genuino de la comunidad internacional, según reportó KCNA.