Álvaro Lemos deja el Real Oviedo

Álvaro Lemos afrontó una delicada etapa de recuperación en las instalaciones de El Requexón tras una lesión de rodilla sufrida en marzo de 2025, que lo apartó de la competencia durante varios meses y requirió una intervención quirúrgica. Desde el club asturiano, se anunció que la relación contractual entre el defensa gallego y el Real Oviedo ha concluido, por lo que el jugador deja de formar parte de la plantilla. Según informó el propio Real Oviedo este lunes, Lemos cierra un ciclo después de una temporada y media portando la camiseta azul.

De acuerdo con el comunicado oficial publicado por el Real Oviedo, el vínculo entre la entidad y el futbolista ha quedado disuelto, con lo que el lateral gallego termina su paso por el conjunto ovetense. “El Real Oviedo y Álvaro Lemos finalizan la etapa que vinculaba a ambos, por lo que el futbolista deja de pertenecer al club”, especificó la institución. Como parte del proceso de rehabilitación, Lemos estuvo desarrollando su recuperación en El Requexón, la ciudad deportiva del Oviedo, lugar al que acudió mientras permanecía alejado de las convocatorias y la competición oficial debido a la mencionada lesión.

El Real Oviedo detalló que el jugador se incorporó a la plantilla en el verano de 2024, en una etapa en la que el equipo militaba en Segunda División. Durante su participación con el club, Lemos formó parte del grupo que logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, un logro que vivió pese a que, tras la lesión de rodilla sufrida en marzo de 2025, su presencia en el terreno de juego se vio interrumpida. El problema físico lo obligó a pasar por el quirófano y a una posterior etapa de recuperación bajo supervisión médica, lo que condicionó su aportación en la recta final del curso.

Según consignó el Real Oviedo, el jugador mostró profesionalidad y compromiso en todo el tiempo que formó parte de la entidad. El club subrayó el esfuerzo del lateral durante su etapa, especialmente en los momentos marcados por su lesión, en los que mantuvo su implicación tanto en el proceso de recuperación como en la dinámica del vestuario. En el mensaje oficial, la directiva agradeció “su profesionalidad, compromiso y predisposición durante este tiempo, y le desea la mayor de las suertes en sus próximos retos personales y profesionales”.

La despedida de Lemos se enmarca en el contexto de los movimientos habituales luego de los ascensos y al término de la temporada, cuando los clubes reestructuran sus plantillas de cara a nuevos desafíos competitivos. Tanto el agradecimiento expresado por la entidad como los detalles del proceso vivido por el jugador dan cuenta de la relación mantenida durante su estancia en Asturias. Según publicó el club, las partes acordaron de forma conjunta el final de la etapa, poniendo así punto final a la participación de Álvaro Lemos en el proyecto sportivo azul tras superar una grave afección física y celebrar con el colectivo el retorno a Primera División.

El caso de Lemos se suma a la lista de futbolistas que enfrentan largos procesos de recuperación como consecuencia de lesiones graves, circunstancia que puede marcar el desarrollo de la carrera deportiva. De acuerdo con el club, el jugador dispuso de medios y asistencia médica para completar la rehabilitación antes de tomar la decisión sobre su futuro profesional. La entidad ovetense valoró tanto el rendimiento ofrecido por el defensor gallego antes de la lesión como su actitud en la fase de recuperación y posterior desvinculación.

En la nota emitida este lunes por el Real Oviedo, la institución reiteró los agradecimientos a Lemos por la disposición mostrada desde su llegada al club en el verano de 2024. El lateral, procedente de Galicia, accedió entonces a un equipo que afrontaba el reto del ascenso, escenario que finalmente se produjo durante su estancia, aunque la lesión sufrida limitó su participación activa en el tramo concluyente del proyecto. La despedida se hace extensiva a la afición y al entorno del club, que presenciaron tanto las contribuciones iniciales del jugador como el reto personal que supuso su recuperación tras la intervención quirúrgica de rodilla.

De acuerdo con la información compartida por el club, la salida de Álvaro Lemos supone el cierre de una etapa que incluyó tanto la celebración colectiva del ascenso como la superación de adversidades individuales a raíz del proceso médico. El Real Oviedo transmitió su reconocimiento y buenos deseos al lateral en la proyección de su futura carrera, tanto en el plano personal como en el deportivo, tras su desvinculación formal del conjunto asturiano.