Sara Carbonero, su alta hospitalaria se hace esperar

El equipo médico que atiende a Sara Carbonero considera que no será posible permitir su salida del hospital antes de la próxima semana, pese a que su evolución se muestra favorable y cuenta con el apoyo de familiares y amigos. De acuerdo con la revista ¡HOLA!, la periodista permanece ingresada tras la intervención quirúrgica realizada el pasado 2 de enero, cuando fue hospitalizada con carácter urgente en Lanzarote a raíz de una fuerte indisposición.

Según publicó la revista ¡HOLA!, en un principio se esperaba que Carbonero recibiría el alta hospitalaria durante el fin de semana, pero este plazo se ha pospuesto al menos hasta después del lunes. Fuentes cercanas al entorno de la comunicadora relataron a la publicación que la recuperación “está siendo lenta pero favorable” y que existen expectativas de que la próxima semana se le comuniquen novedades positivas respecto a su evolución.

El incidente ocurrió mientras la periodista disfrutaba de los primeros días de 2026 en La Graciosa, una isla situada en el archipiélago canario, acompañada por su pareja, José Luis Cabrera, así como de un grupo de amigos entre los que se encontraba la presentadora de Informativos Mediaset, Isabel Jiménez. Tras sufrir la indisposición, Carbonero fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica urgente.

La revista ¡HOLA! detalló que después de su ingreso fue sometida a una intervención quirúrgica, y que los médicos analizaron la posibilidad de trasladarla a otro centro hospitalario ante la delicadeza de la situación. Sin embargo, el personal sanitario habría desaconsejado dicho traslado ante el riesgo que suponía para la salud de Carbonero, ya que, al encontrarse débil, el desplazamiento en helicóptero podría haber agravado su estado.

Personas del círculo más cercado a Carbonero informaron, según consignó ¡HOLA!, que la intervención por la que atravesó en esta ocasión “le ha cogido menos fuerte”, lo que sugiere que la paciente muestra una mejoría respecto a episodios anteriores. La recuperación, según estas fuentes, avanza a paso lento, pero de forma positiva, manteniendo las esperanzas para que el lunes se le pueda comunicar alguna mejora relevante.

El medio ¡HOLA! agregó que familiares y amigos continúan pendientes de su estado y acompañando a la periodista durante esta etapa en el hospital. La situación ha generado diversas muestras de apoyo por parte de conocidos y el entorno profesional de Carbonero, además de sus allegados, quienes en todo momento han priorizado la privacidad y el bienestar de la comunicadora.

Hasta el momento, los equipos médicos se mantienen cautelosos frente a la posibilidad de autorizar su alta hospitalaria, estimando que el periodo de observación y recuperación debe extenderse algunos días más para asegurar su restablecimiento completo antes de abandonar el hospital. Según reportó ¡HOLA!, la próxima semana podría traer novedades decisivas para Sara Carbonero en cuanto a su estado de salud y posibilidades de volver a su vida habitual.