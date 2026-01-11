Hansi Flick: "Jugamos y ganamos con el estilo que queríamos, como el Barça"

El liderazgo de Eric García en la defensa y la reaparición de Ronald Araújo tras pasar por dificultades personales marcaron de forma especial la celebración del FC Barcelona luego de conquistar la Supercopa de España. Según informó Europa Press, Hansi Flick, técnico del conjunto azulgrana, destacó la importancia de estos factores en la victoria frente al Real Madrid y expresó su satisfacción tanto por el resultado como por el estilo de juego mostrado.

El entrenador alemán, quien habló en rueda de prensa tras el encuentro, manifestó sentirse "orgulloso" de conquistar este título, sobre todo por la manera en que el equipo se impuso ante el máximo rival. Flick enfatizó repetidamente la fidelidad a la propuesta futbolística del Barcelona. “Cuando juegas una final, además contra el Madrid, y ganamos, sienta muy bien. Estoy muy orgulloso del equipo porque jugamos con el estilo que queríamos, como el Barça. Es lo más importante”, declaró el técnico, en declaraciones recogidas por Europa Press.

A lo largo de sus intervenciones, Flick subrayó que el triunfo no solo obedeció a la táctica, sino también a un sólido “espíritu de equipo” y a la capacidad de sobreponerse a los momentos difíciles durante el encuentro. El técnico señaló que el equipo supo controlar el partido durante la primera parte y reconoció la dificultad que supuso medirse a un rival de la calidad del Real Madrid. “Sabíamos que tendríamos que sufrir también, pero durante todo el partido jugamos con nuestro estilo. Ellos tienen calidad, y al final no fue fácil, pero estamos luchando juntos como equipo,” puntualizó Flick, según reportó Europa Press.

Raphinha fue una de las figuras destacadas del partido, al resultar nombrado el Jugador Más Valioso de la final tras convertir dos goles. Flick valoró la aportación del futbolista brasileño, destacando su energía y cómo su rendimiento impulsó al conjunto azulgrana. “Su mentalidad es increíble. Su dinámica afecta a todo el equipo. Falló la primera pero en la segunda estaba ahí, dio el primer gol y confianza al equipo. Da mucha intensidad y lo necesitamos,” indicó el técnico acerca del futbolista, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

Además de resaltar la labor de Raphinha, el entrenador del Barcelona celebró el progreso de Eric García, quien, según el propio Flick, se ha consolidado como líder dentro de la plantilla. Esto, añadió, ha reforzado la solidez de la defensa y aportado un equilibrio esencial para el esquema táctico que caracteriza al club.

Acerca de su propio desempeño, Flick evitó atribuirse personalmente la racha de ocho finales jugadas y ocho ganadas en su carrera. “Marcamos un gol más, mínimo. Para mí todo es el equipo, no yo; cuando el equipo lucha, por este club, por los aficionados, muestran mentalidad y actitud, es muy grande. Estamos en buen momento y con suerte podremos seguir creciendo. No pienso en el pasado, siempre miro adelante. Esta final fue muy importante, contra el Real Madrid siempre es especial”, remarcó el entrenador, según consignó Europa Press.

El medio también recogió las declaraciones de Flick sobre la situación del equipo este año en comparación con la temporada anterior. El entrenador señaló que ahora el Barcelona está posicionado de manera más favorable y que el buen momento colectivo genera expectativas de seguir optando a nuevos títulos en la campaña. “Es una situación diferente. El año pasado estábamos unos puntos por abajo, ahora estamos arriba. Cuando estamos centrados y jugamos como equipo, tengo buenas sensaciones. Hay espíritu de equipo y me encanta verlo”, matizó Flick.

La presión mental y la salud de los jugadores tuvieron un lugar en la intervención del técnico, que celebró el retorno de Ronald Araújo a la competición después de una etapa marcada por dificultades relacionadas con su bienestar mental. Flick subrayó la importancia simbólica y emocional de este regreso, además del valor deportivo del defensa. “Volver a jugar y ganar este título significa mucho para él. Estoy contento de que vuelva, de que parece que está bien, pero le apoyaremos siempre. Es importante. Es un chico fantástico y un jugador muy importante, uno de los capitanes”, subrayó Flick, tal como reportó Europa Press.

La obtención de la Supercopa, según remarcó el entrenador, se percibe dentro del club como un impulso para el desarrollo del equipo en el resto de la temporada. La victoria contra el Real Madrid refuerza la confianza colectiva y ratifica la convicción en los fundamentos históricos que definen el estilo del FC Barcelona. Europa Press detalló que Flick insistió en que la capacidad de mantener la identidad futbolística incluso ante grandes desafíos fue la clave de la conquista del trofeo.