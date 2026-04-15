Nothing lanza una aplicación de transferencia de archivos entre dispositivos

Nothing ha lanzado su nueva aplicación de transferencia de archivos, Nothing Warp, que permite compartir archivos, enlaces y otros elementos sin necesidad de cables, que está disponible para ordenador y teléfono móvil.

Nothing Warp es un nuevo servicio de Nothing que busca resolver "un problema sencillo pero recurrente": compartir archivos, imágenes, vídeos, enlaces y texto copiado de forma fluida entre dispositivos.

Para ello, ha desarrollado una versión para ordenador y otra para teléfonos móviles, en las que las transferencias se realizan a través de Google Drive, lo que también mejora la privacidad al evitar que Nothing Warp acceda o almacene los datos.

Este servicio se instala como una extensión ligera para navegadores basados en Google Chrome a través de Chrome Web Store, y está disponible en macOS, Windows y Linux. En el ordenador, se integra en el menú de compartir de Android.

La compañía asegura en una nota de prensa que la transferencia se realiza sin cables ni aplicaciones de mensajería ni correo electrónico, en segundos y en ambas direcciones, una vez ambos dispositivos estén conectados con la misma cuenta de Google.

Aunque Nothing Warp puede descargarse desde Chrome Web Store (ordenador) y Google Play Store (móvil), actualmente está en una fase temprana de desarrollo, que depende de los comentarios de la comunidad para mejorar.