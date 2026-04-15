Trump amenaza con incumplir el acuerdo comercial con Reino Unido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este miércoles con incumplir los términos del acuerdo comercial con Reino Unido y ha vuelto a quejarse de las políticas domésticas británicas y de la postura de su primer ministro, Keir Starmer, en lo referente a la ofensiva contra Irán.

"Tenemos un buen acuerdo comercial, mejor de lo esperado, pero eso siempre puede cambiar", ha afirmado Trump en una breve entrevista con la cadena de televisión británica Sky News, donde ha abordado este pacto, alcanzado en 2025 y que limita los aranceles estadounidenses al 10%.

A medida que la relación entre ambos países parece deteriorarse a medida que Trump se burla de Starmer por querer consultar con su equipo las peticiones militares de Washington y ha acusado a Londres de negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

El año pasado, Trump y Starmer acordaron implementar un pacto comercial favorable en comparación con los acuerdos alcanzados con muchos otros aliados de Estados Unidos, comprometiéndose a reducir los aranceles sobre exportaciones británicas clave y aumentar las cuotas de Reino Unido sobre ciertos productos agrícolas estadounidenses.

Estas declaraciones se producen en medio de un acalorado intercambio entre los líderes de ambos países sobre la reticencia de Reino Unido a involucrarse en mayor medida en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Para el magnate neyorquino, las relaciones se atraviesan un momento que ha descrito como "triste".

Así, ha dicho sentir aprecio por Starmer, pero ha lamentado que haya cometido "errores trágicos, como limitar la perforación petrolífera en el mar del Norte". "Amo su país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienen malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienen lo peor de ambos mundos. No pueden tener éxito, es imposible", ha zanjado Trump.