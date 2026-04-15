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Ayuso concederá a Machado la Medalla de Oro de la Comunidad y dará a González la Medalla Internacional

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, concederá la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana María Corina Machado y la Internacional de la Comunidad al también opositor y candidato en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, Edmundo González.

Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, donde ha destacado la lucha por la libertad y la democracia por parte de Machado, así como el impulso que realizó González impulsando desde su exilio "una futura transición democrática venezolana".

El Gobierno madrileño entregará estas condecoraciones en el marco de la visita que realizarán los líderes opositores venezolanos a España. En concreto, este sábado tendrá lugar un encuentro con la presidenta madrileña en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

En el encuentro estará el Consejo de Gobierno y se celebrará a las 17.30 horas, tal y como informó este semana el portavoz del Ejecutivo regional. Durante la reunión, se abordará especialmente su "lucha por la libertad del pueblo venezolano", en un contexto marcado por la situación política que atraviesa el país.

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