Erdogan elogia a Pedro Sánchez por su "firme postura" ante los ataques de Israel en Gaza

Ankara, 15 abr (EFE).- El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha felicitado este miércoles al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su "firme postura" ante Israel por sus ataques a la población civil en Gaza.

"Desde aquí felicito sinceramente al presidente del Gobierno de España, Sánchez, quien ha mantenido una postura firme contra el carnicero de Gaza, (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu. Asimismo, felicito al amistoso pueblo español en nombre de mi país y de mi nación", dijo Erdogan ante diputados de su partido, el AKP.

El jefe del Estado turco señaló que Israel no logrará "silenciar a los corazones valientes".

Además, volvió a acusar al Gobierno de Netanyahu de intentar sabotear el alto el fuego alcanzado entre Irán y Estados Unidos, y afirmó que si hay paz en Oriente Medio será "a pesar del régimen sionista" de Israel.

"Seguiremos llamando opresor al opresor, criminal al criminal u asesino al asesino", aseguró Erdogan, que ha acusado en numerosas ocasiones a Netanyahu de ser un criminal de guerra y de cometer un genocidio en Gaza.

El presidente turco dijo que su Gobierno no ha perdido la esperanza en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

"Puede que haya desafíos. Pero cuando uno se centra en los beneficios de la paz, muchos de ellos pueden resolverse. Siempre estamos dispuestos a ser la voz de la paz y a liderar los esfuerzos por alcanzarla", añadió. EFE