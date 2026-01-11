El español Nil Llop roza el podio en el Europeo de velocidad sobre hielo

Nil Llop finalizó la prueba de 500 metros en el Campeonato de Europa de patinaje de velocidad sobre hielo con una marca de 35.324 segundos, quedándose a apenas dos centésimas del tercer puesto ocupado por el noruego Bjorn Magnussen, quien registró un tiempo de 35.123 segundos. Según publicó el medio de comunicación de referencia, este resultado consolida el destacado momento del patinador español a solo cuatro semanas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

De acuerdo con la cobertura del citado medio, la competición europea se disputó en Tomaszów Mazowiecki, Polonia, y reunió a los patinadores más veloces del continente. El evento de 500 metros representaba una de las pruebas claves para los especialistas, y Nil Llop confirmó su progresión cerca de la elite continental, situándose en el sexto lugar, pero a tan solo dos décimas de la medalla de bronce, un margen muy reducido en el contexto de la disciplina.

El oro se lo adjudicó el polaco Damian Zurek, quien firmó un doblete tras proclamarse también campeón de Europa en la distancia de 1.000 metros. Zurek superó a su compatriota Marek Kania, quien ocupó la posición de plata, según detalló el medio citado. La diferencia de tiempo entre Llop y los medallistas ilustra la gran competitividad de la prueba y el avance de los deportistas españoles en el patinaje de velocidad sobre hielo.

Nil Llop venía de participar en la prueba de 1.000 metros dos días antes, donde terminó en la decimosexta posición. El medio indicó que estos resultados consolidan el rendimiento ascendente del patinador, especialmente en la distancia corta, considerada su especialidad. Este desempeño adquiere relevancia ante la proximidad de la cita olímpica, señalando un posible hito para la delegación española en una disciplina tradicionalmente dominada por representantes de Centroeuropa y el norte del continente.

La actuación española también incluyó la participación de Daniel Milagros, quien finalizó en el decimocuarto lugar en los 500 metros, aportando presencia nacional en las posiciones medias de la clasificación. La representación femenina vino de la mano de Luisa González, quien compitió en la jornada del sábado en la distancia equivalente y alcanzó también el puesto catorce.

El evento europeo de patinaje de velocidad sobre hielo sirvió de ensayo importante para los principales candidatos a integrar la delegación olímpica. El rendimiento de Llop proporciona un antecedente de calidad para el deporte español en hielo, área que ha tenido menos tradición de medallas respecto a otras disciplinas invernales. Según consignó el medio, la proximidad de los Juegos Olímpicos añade valor estratégico a cada resultado internacional, intensificando la preparación y selección de los deportistas nacionales.

La diferencia de dos centésimas entre Llop y el tercer clasificado recalca la estrechez de margen con la que se disputan estas finales continentales. El medio detalló que estas distancias mínimas suelen marcar el desenlace y la consagración en podios europeos. Por su parte, la doble medalla de Damian Zurek en el campeonato resaltó el dominio polaco en el certamen, junto con la segunda posición de su compatriota Kania, dejando una marca significativa en la historia reciente de la disciplina.

El desempeño del conjunto español respalda los progresos realizados por la federación en la última etapa, en la que se ha buscado incrementar la presencia y el nivel competitivo en eventos internacionales. Nil Llop, al quedar tan cerca del podio, se convierte en una de las referencias del equipo español de cara a la próxima temporada y a la gran cita olimpica invernal.