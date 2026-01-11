Agricultores catalanes mantienen los bloqueos de vías contra el acuerdo UE-Mercosur

Los agricultores que se movilizan desde este jueves en diversos puntos del territorio catalán para protestar contra el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur mantienen las movilizaciones y bloqueos en carreteras este domingo por la mañana.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) vía X siguen cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona); la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona); la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona) ; la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona y en la C-38, en su paso por el Coll d'Ares, está restringido el paso de camiones.

La organización Revolta Pagesa ha convocado una manifestación para este domingo a mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial.