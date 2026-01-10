Samur Social dará de nuevo alojamiento esta noche a cerca de 50 vecinos afectados por la explosión de Carabanchel

El Ayuntamiento de Madrid ha señalado que Samur Social mantiene la atención psicológica para los allegados de la mujer de 80 años fallecida en el siniestro de Carabanchel, así como para los residentes que debieron evacuar sus viviendas después de la explosión. Según informó el medio, se trata de cerca de 50 personas que aún no pueden regresar a sus hogares y que esta noche volverán a alojarse en instalaciones facilitadas por los servicios municipales, mientras continúan las labores técnicas e investigaciones para esclarecer las causas del incidente.

De acuerdo con el reporte proporcionado por el Ayuntamiento recogido por las plataformas de noticias, el dispositivo de apoyo incluye el realojo de los vecinos que habitaban en 14 viviendas de los números 36 y 38 de la calle Azcoitia. La explosión, cuya causa aún se investiga, ocurrió en un bloque de cuatro plantas erigido en 1962. En ese momento, el edificio estaba objeto de trabajos en la fachada, aunque no había obreros presentes en la zona al momento del suceso.

El impacto de la deflagración se registró poco después de las 16 horas y provocó la muerte de una mujer de 80 años, que fue hallada semienterrada con heridas tanto en el rostro como en los brazos y el cuerpo, según detalló Emergencias Madrid. Nueve personas resultaron heridas y múltiples viviendas quedaron dañadas de manera considerable, lo que forzó la evacuación de medio centenar de familias.

El medio Emergencias Madrid reportó que en la noche posterior al incidente Samur Social alojó a 28 personas originarias de seis viviendas del número 36 y a 12 personas de cuatro viviendas ubicadas en el número 28. Todos recibieron alojamiento en un hotel, salvo una familia conformada por tres personas y un perro, quienes fueron derivados a uno de los centros gestionados por Samur Social.

Desde el Ayuntamiento han subrayado que los esfuerzos se centran en la evolución de las revisiones técnicas, que permitirán definir los pasos a seguir en los próximos días respecto al retorno seguro de los vecinos a sus viviendas. Mientras tanto, el apoyo emocional y logístico se mantiene activo tanto para los desalojados como para los familiares directos de la víctima mortal.

Hasta el momento, las autoridades no han anunciado una fecha estimada para el regreso de los afectados a sus domicilios. La investigación para determinar el origen de la explosión prosigue, y la información sobre los daños estructurales y las condiciones de habitabilidad de los edificios aún se encuentra bajo evaluación, según consignó el Ayuntamiento de Madrid.

Las labores de asistencia a las víctimas contemplan, además del alojamiento y la atención psicológica, el seguimiento a las necesidades fundamentales de los vecinos desplazados y la coordinación entre los distintos servicios municipales para afrontar tanto las consecuencias materiales del siniestro como las derivadas del impacto emocional en la comunidad, reportó Emergencias Madrid. Los dispositivos permanecerán activos mientras continúe la situación de emergencia habitacional generada por la explosión.