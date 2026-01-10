Miles de manifestantes denuncian en Minneapolis la muerte de Renee Good por disparos de un agente de inmigración

El organismo de investigación criminal de Minnesota denunció que el acceso a pruebas relacionadas con la muerte de Renee Nicole Good, abatida por un agente federal esta semana en Minneapolis, fue restringido por el FBI, que asumió la investigación de manera exclusiva. Según informó el medio CBS local, este veto ha provocado que líderes estatales cuestionen la falta de transparencia sobre el proceso y demanden la apertura de todos los elementos probatorios a las autoridades estatales. La noticia principal gira en torno al fallecimiento de Good, quien perdió la vida tras recibir disparos del agente Jonathan Ross, miembro de una unidad táctica del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hecho que desató una oleada de protestas en el centro de la ciudad.

De acuerdo con lo publicado por CBS, la manifestación más reciente fue convocada por el Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota bajo el lema "ICE fuera de Minnesota", y tuvo lugar en el parque Powderhorn, próximo al sitio donde Good fue abatida el miércoles. A lo largo de varios días, miles de residentes se han movilizado para exigir explicaciones y responsabilidades acerca de la intervención policial que resultó en la muerte de la mujer. Voceros del movimiento aseguraron que la protesta busca visibilizar la oposición a la presencia de agentes federales en la zona y denunciar posibles abusos durante los operativos migratorios.

La tensión se incrementó después de que el FBI impidiera a la Oficina de Arrestos Criminales de Minnesota (BCA, por sus siglas en inglés) el acceso al material probatorio clave para la investigación del caso. Según consignó el medio, tanto el gobernador Tim Walz como otros líderes locales reclamaron transparencia y la participación del organismo estatal para garantizar una investigación creíble. Hasta el momento, el FBI mantiene la investigación exclusiva, lo que ha aumentado los cuestionamientos por parte de la ciudadanía y de representantes políticos.

Las protestas en Minneapolis, que comenzaron el jueves por la tarde pese a la lluvia y continuaron el viernes, se han dado en un ambiente de alta tensión. El viernes, 30 manifestantes fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad, según reportó CBS. Las movilizaciones ocurrieron en paralelo al despliegue de agentes federales adicionales enviados por la administración estadounidense. Según detalló el medio, la presencia federal en la ciudad aumentó drásticamente al anunciarse la llegada de 2.100 agentes adicionales, a los que se sumaron 1.000 efectivos del Servicio de Protección Fronteriza y Aduanas, enviados específicamente para reforzar los operativos y el control migratorio ante el clima de protestas.

Declaraciones de autoridades federales han generado controversia sobre la interpretación de los hechos. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, calificó la actuación de Good como "un acto de terrorismo doméstico", mientras que el presidente Donald Trump afirmó que la mujer había "atropellado" a un agente, compartiendo un video en el que, según CBS, no aparece ningún momento en el que se observe tal atropello. Estas declaraciones han sido objeto de críticas, tanto por líderes políticos locales como por manifestantes, quienes reclaman una investigación exhaustiva y basarse en la evidencia comprobable.

El sábado, la congresista Ilhan Omar, reconocida representante del ala progresista del Partido Demócrata por el 5º Distrito de Minnesota, denunció que se le negó el acceso al centro de procesamiento del ICE en Minneapolis. Omar acudió al lugar acompañada de otras dos legisladoras estatales, Angie Craig y Kelly Morrison. Según relató la congresista al medio CBS, tras ingresar al edificio, funcionarios les comunicaron que la invitación había sido revocada y se les solicitó abandonar el lugar. Angie Craig indicó que la justificación para vetar el acceso se relacionó con el origen de los fondos del centro, procedentes de la "Gran y Bella Ley de Donald Trump", motivo por el cual la administración federal negó la entrada a las legisladoras. Morrison sumó que la comunidad expresó su rechazo a la presencia del ICE y solicitó expresamente una investigación "minuciosa y transparente" sobre el incidente que resultó en la muerte de Good.

El caso se enmarca dentro de una campaña puntual lanzada por el gobierno federal estadounidense, que incluye el desplazamiento de grandes contingentes de agentes federales a Minneapolis para aplicar controles y operativos migratorios en medio de un clima de manifestaciones. El Comité de Acción por los Derechos de los Inmigrantes de Minnesota, al organizar la protesta en el parque Powderhorn, reforzó el pedido de expulsión del ICE del estado y reclamó que la muerte de Renee Good no quede impune. Numerosos colectivos y figuras políticas insisten en que se permita a los organismos de investigación estatales acceso irrestricto al material relevante y se esclarezca lo ocurrido de manera independiente, según difundió CBS.

Entre los motivos de protesta resaltados en los últimos días, los manifestantes indicaron su preocupación por lo que perciben como falta de transparencia institucional y una escalada en la militarización de la respuesta federal ante la movilización ciudadana. Líderes políticos y organizaciones civiles coinciden en que la denegación de acceso tanto a pruebas como a instalaciones afecta la confianza pública en el proceso de esclarecimiento de los hechos. Desde los primeros reclamos, el desarrollo de la investigación y la reacción federal han sido vigilados por la opinión pública y por representantes estatales, quienes insisten en una resolución transparente y en el respeto a los derechos de la población local y migrante.