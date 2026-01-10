Lucía y Palito Dominguín hablan de la elección de Nacho Palau como padrino de Bruno

Durante una rueda de prensa organizada por Radiotelevisión Española para presentar el programa ‘DecoMasters’, la familia Dominguín fue consultada sobre una decisión que marca un gesto de acercamiento significativo entre dos familias vinculadas por el pasado: la elección de Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, como padrino de Bruno, hijo de Lucía Dominguín. Este hecho cobra especial relevancia tras un periodo en el que ambos clanes estuvieron en el centro de la atención mediática por una larga disputa legal sobre el reconocimiento de los hijos que Palau y Bosé criaron juntos. Según reportó la revista Lecturas, Lucía Dominguín anunció la designación de Palau como padrino de su nieto, nacido el 14 de junio.

La noticia adquiere resonancia por el contexto personal que atraviesa Nacho Palau, quien recientemente afrontó el fallecimiento de su madre a los 76 años, consecuencia de un cáncer, según informó la revista Lecturas. Luego de este período difícil, el anuncio representa un nuevo capítulo en la vida de Palau, evidenciando el estrecho vínculo que mantiene con la familia Dominguín, a pesar del litigio que lo enfrentó con Miguel Bosé por la filiación legal de los cuatro hijos criados por ambos.

En el encuentro con los medios, Palito Dominguín, hija de Lucía, ofreció detalles sobre la designación de Palau como padrino. Según consignó Lecturas, Palito expresó que la inclusión de Nacho en este papel no generó dudas: "¿Qué vas a decir? Pues que sí, que Nacho ha sido parte de nuestra vida". Así dejó clara la relevancia afectiva que el arquitecto conserva dentro del círculo familiar, incluso después de la separación y los desacuerdos legales con Miguel Bosé.

Lucía Dominguín, por su parte, prefirió no ahondar en detalles acerca de la vida privada de la familia, limitándose a comentar la experiencia positiva que supuso su participación en las grabaciones de ‘DecoMasters’. Según relató a la prensa y recogió Lecturas, la matriarca de los Dominguín valoró el rodaje de este nuevo formato televisivo como uno de los momentos más satisfactorios de su carrera en televisión, subrayando el ambiente ameno y su disfrute personal durante la filmación.

El interés mediático alrededor de esta decisión se explica porque durante años la relación entre Miguel Bosé y Nacho Palau ha sido objeto de atención, tras la ruptura sentimental que derivó en una disputa judicial por el reconocimiento de los menores y sus derechos como familia. Sin embargo, las actuaciones recientes de los Dominguín reflejan un esfuerzo por preservar los lazos personales con Palau, a pesar del paso del tiempo y las controversias pasadas. Según remarcó Lecturas, la actitud de la familia indica la voluntad de dejar atrás diferencias y destacar la pertenencia de Palau al círculo familiar.

Desde el nacimiento de Bruno el 14 de junio, la selección de un padrino con esta historia familiar simboliza para ambos clanes una superación de obstáculos previos. La figura de Palau como padrino puede interpretarse, según el contexto aportado por Lecturas, como una reafirmación de integración y apoyo mutuo, incluso en circunstancias que anteriormente estuvieron marcadas por la tensión y el conflicto.

La relación entre las dos familias ha pasado por distintas etapas, y la presencia de Nacho Palau en un evento familiar de relevancia indica, según apunta la revista, que prevalece la voluntad de mantener una cohesión que va más allá de los acuerdos legales. En este contexto, las declaraciones de Palito Dominguín revelan que el peso de la relación afectiva superó antiguos desacuerdos y permitió que el arquitecto, a pesar de la distancia con Miguel Bosé, aún sea considerado una figura fundamental en la vida del nuevo miembro de la familia.