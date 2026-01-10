Agencias

La ONU alerta de un "inaceptable" aumento de los secuestros y la violencia sexual en Sudán del Sur

Guardar

La Misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) ha denunciado este viernes un aumento "inaceptable" de los secuestros y la violencia sexual contra niños y mujeres en Sudán del Sur, fruto del "continuo deterioro de la situación política y de seguridad" en el país, y ha instado a "todas las partes" a respetar los Derechos Humanos y proteger a la población civil.

"El último informe trimestral sobre Derechos Humanos de la UNMISS revela un preocupante panorama de seguridad y protección de la población civil. Si bien se ha reducido el número total de incidentes relacionados con el conflicto, aumenta la preocupación por algunos de los abusos más graves que afectan a la población civil", ha expuesto Anita Kiki Gbeho, a cargo de la UNMISS.

En concreto, los asesinatos y lesiones de civiles se han reducido un 18 y un 41 por ciento respectivamente, pero los secuestros han aumentado un 20 por ciento y los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto han crecido en un siete por ciento, de acuerdo con el último informe de la misión, publicado este viernes.

El documento revela que la protección de los civiles sigue "gravemente comprometida" en los estados de Equatoria Central, Jonglei, Unity, Alto Nilo, Bahr el-Ghazal Occidental y Equatoria Occidental, debido a los enfrentamientos armados generalizados. Asimismo, el desplazamiento forzado se ha convertido en uno de los principales lastres para los esfuerzos de consolidación de la paz, exponiendo además a los civiles a mayores riesgos y necesidades humanitarias.

Estos factores de riesgo van desde la persistente violencia intercomunitaria e intracomunitaria hasta la polarización étnica, pasando por las hostilidades entre las partes en conflicto y otros grupos armados o las tensiones políticas entre Gobierno y oposición.

Pese a que el informe de la UNMISS "ofrece cierta esperanza", Gbeho ha insistido en que "el aumento de los secuestros y la violencia sexual, así como la persistencia de las hostilidades armadas, son inaceptables".

"Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y renovar su compromiso de proteger a los civiles. La rendición de cuentas por las violaciones y el respeto de los derechos humanos siguen siendo esenciales para fomentar la confianza, la reconciliación y una paz duradera en Sudán del Sur", ha sentenciado la responsable de la UNMISS.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Asociación Amama cifra en 338 las mujeres afectadas por los fallos del cribado del cáncer de mama en Andalucía

Ángela Claverol insta a las autoridades autonómicas a priorizar acciones tras registrar 338 casos vinculados a deficiencias en exámenes médicos, denunciando la falta de respuestas y excluyendo a pacientes afectadas de nuevas soluciones prometidas por la Consejería

La Asociación Amama cifra en

Jamenei denuncia que Trump instiga las protestas con las manos manchadas "de la sangre de mil iraníes"

Acusaciones cruzadas escalan la tensión internacional, ya que el líder religioso iraní responsabiliza a Washington por los disturbios internos, atribuyéndole el respaldo a actos violentos, cientos de arrestos y víctimas tras los ataques recientes sobre Irán

Jamenei denuncia que Trump instiga

AV. Daniel Sanders afianza su liderato en motos y mete seis minutos a Tosha Schareina en el Rally Dakar

El australiano logra una victoria importante en el recorrido entre Hail y Riad, impone un ritmo superior y amplía considerablemente la diferencia sobre sus perseguidores más cercanos, consolidando su posición como principal favorito de la competencia

AV. Daniel Sanders afianza su

Dos muertos y varios heridos en multitudinaria procesión del Nazareno Negro en Filipinas

Infobae

La Liga F guardará un minuto de silencio en la jornada 15 por el fallecimiento de Fernando Martín y su familia

En cada encuentro de la próxima fecha, equipos, futbolistas y árbitras se unirán en un sentido tributo solicitado por la organización del torneo para honrar a las víctimas del naufragio que sacudió al fútbol femenino español

La Liga F guardará un