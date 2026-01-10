Junta exige cláusulas de salvaguarda que protejan a agricultores y ganaderos ante el acuerdo UE-Mercosur

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad en Almería este sábado en relación al acuerdo aprobado el pasado viernes entre Mercosur y la Unión Europea, y ha ratificado el "más firme respaldo" desde la Administración autonómica al campo andaluz, exigiendo al Gobierno de España el establecimiento de "cláusulas de salvaguarda que protejan a los agricultores y ganaderos de Andalucía".

A este respecto, Andalucía va a exigir estas citadas cláusulas ante un sector agroalimentario que pueda verse amenazado ante un acuerdo que deberá ser ahora ratificado por el Parlamento Europeo, después de que contara con mayoría en el Consejo, y que tendrá un "efecto desigual en función de los diferentes sectores agrarios y ganaderos", con los que la Junta "va a ir de la mano y para los que va a solicitar medidas compensatorias en el que caso de que estas fueran necesarias".

Al hilo, el consejero ha subrayado que la Junta comprende la "preocupación" existente entre agricultores y ganaderos y ha asegurado que el Gobierno andaluz exigirá "una respuesta firme" al Ejecutivo central.

En este sentido, ha afirmado que desde la Junta entienden "el temor de agricultores y ganaderos y vamos a exigir al Gobierno de España que, ante esta nueva situación, haga lo posible y lo imposible por hacer valer cláusulas de salvaguarda que eviten perturbación en los mercados".

En concreto, Fernández-Pacheco ha reclamado "que se prohíban importaciones o ayudas a sectores afectados, que haya reciprocidad en las exigencias normativas --sanitarias, ambientales y laborales-- y que se refuercen los controles en frontera para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos"

Asimismo, ha precisado que el sector agroalimentario andaluz apoya los acuerdos comerciales "siempre y cuando sean justos y equilibrados".

Al hilo, ha indicado que desde el Gobierno andaluz van "a estar muy vigilantes, vamos a escuchar a todos los sectores para, de su mano, idear medidas compensatorias, en la medida de nuestras posibilidades".

Además, la primera de estas reuniones se celebrará el próximo miércoles 14 en el marco de una mesa de interlocución agraria reunida en la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.