Hansi Flick: "Mbappé es el mejor delantero en este momento"

A pocas horas de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid en Arabia Saudí, Hansi Flick, entrenador del Barça, puso en valor el desempeño reciente de su equipo frente a su histórico rival. Según informó Europa Press, Flick recordó que de los últimos clásicos disputados en los últimos años, el conjunto azulgrana solo sufrió una derrota, señalando la confianza con la que afrontan este decisivo encuentro.

En la rueda de prensa previa al partido, el técnico alemán destacó también la importancia de enfrentar una vez más al Real Madrid en una final. De acuerdo con Europa Press, Flick sostuvo que “es un Clásico y podemos ganar un título”, enfatizando que lo fundamental será que su equipo actúe como una unidad, como ya lo hizo en el encuentro ante el Athletic Club. El entrenador aseguró que el objetivo es que “actuemos como un equipo”, subrayando la importancia de la cohesión grupal para lograr un resultado positivo.

Uno de los aspectos más comentados de la previa ha girado en torno a Kylian Mbappé. Flick definió al delantero francés como “el mejor delantero en este momento”, según consignó el medio Europa Press. El entrenador detalló que, pese a reconocer la calidad y el impacto de Mbappé, no pretenden modificar su esquema habitual para neutralizarlo. Flick manifestó que la preparación se ha enfocado en mantener la filosofía de juego del Barça y en potenciar el estilo propio del club, el cual difiere de la propuesta del Real Madrid. Insistió en que el enfoque estará en las fortalezas de su plantilla y no en diseñar estrategias específicas para un único jugador rival.

En cuanto al planteamiento táctico y la posible alineación para el partido final, Flick no reveló detalles sobre el once inicial. Explicó que el equipo cuenta con múltiples opciones en cada posición y que la decisión sobre los titulares se tomaría tras el último entrenamiento. Europa Press recogió sus palabras en las que aseguró haber quedado “muy satisfecho con la actuación del miércoles”, pero enfatizó que tanto Eric García como Gerard Martín representan alternativas válidas para el equipo titular. “Lo importante es que tenemos opciones en todas las posiciones, y las opciones son muy buenas”, añadió el técnico, quien puso especial énfasis en que todos los futbolistas desean formar parte del equipo inicial, aunque la decisión final dependerá de lo que resulte más conveniente para el grupo en este compromiso definitivo.

Respecto a la posible presencia de Lamine Yamal desde el inicio, Flick evitó confirmar cualquier decisión, asegurando que todo el equipo está disponible para participar. Añadió que valora especialmente la recuperación de jugadores como Gavi y Andreas Christensen, lo que aumenta las variantes y la competitividad interna de la plantilla. Sobre Alejandro Balde y Jules Koundé, Flick resaltó a Europa Press el rol determinante que tienen los laterales modernos en el fútbol actual, mostrando satisfacción por el rendimiento de ambos frente al Athletic y mencionando que el partido ante el Real Madrid será diferente y requerirá la máxima concentración y desempeño.

Al referirse a sus impresiones para la final, Flick minimizó la posibilidad de un sentimiento de revancha tras la derrota en el último clásico de LaLiga. Explicó que, tras aquel encuentro, el equipo se enfocó en lo necesario para mejorar y ha mostrado progresos notables en los siguientes partidos. “Veo que mi equipo está muy enfocado, estoy muy contento con esta situación”, expresó el entrenador, quien indicó que la motivación es enfrentar a uno de los equipos más sólidos del fútbol mundial y demostrar la capacidad del Barcelona compitiendo al más alto nivel.

La visión del alemán sobre el encuentro es la de una oportunidad, más que de un ajuste de cuentas deportivo. Flick remarcó a Europa Press que para él es “solo un partido”, recordando que una victoria ante el Real Madrid puede reforzar la confianza del equipo y trasladar presión al rival. Pidió a sus jugadores máxima concentración y entrega plenísima durante los noventa minutos, convencido de las condiciones de su plantilla para afrontar el reto y brindar una actuación que satisfaga a seguidores, familias y al propio club.

Acerca de los preparativos, el técnico indicó que los futbolistas han practicado lanzamientos de penaltis después de los entrenamientos habituales, normalizando este tipo de trabajo como parte de la rutina competitiva de un club de alta exigencia. Flick insistió en que la responsabilidad es disfrutar el evento y, al mismo tiempo, permitir que la afición también lo haga, siendo plenamente conscientes de que se trata de una cita observada por millones de espectadores.

El entrenador del Barça también se refirió al potencial colectivo del Real Madrid, señalando que el equipo blanco cuenta con “jugadores fantásticos de clase mundial”, según resaltó Europa Press. Consideró que la calidad global es alta en ambos conjuntos, y definió la final como un partido distinto, destacando que tanto el club blanco como el azulgrana aspiran a conquistar el título.

Al abordar el desarrollo de la temporada, Flick reconoció que el trayecto hasta el final será largo. Recalcó que el equipo se ha mostrado competitivo y motivado, factores que considera determinantes para superar los desafíos inmediatos y futuros. El entrenador pidió a sus dirigidos que muestren su mejor juego en una final que concita la atención internacional, describiéndola como un escenario inmejorable para exhibir el potencial colectivo ante una rivalidad histórica y en la disputa por el primer gran título de la temporada.

Europa Press destacó que Flick reiteró la importancia de la filosofía del club en cada partido y la determinación de mantener un planteamiento fiel al estilo propio. El director técnico afirmó que el partido contra el Real Madrid por la Supercopa de España representa el tipo de desafío que motiva tanto a jugadores como a cuerpo técnico, y anticipó que la actuación de mañana será crucial para consolidar la confianza del equipo en esta campaña.