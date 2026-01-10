En plena temporada estival, ciclón extratropical provoca cortes de energía en Uruguay

Montevideo, 10 ene (EFE).- En plena temporada estival, el sureste de Uruguay se vio afectado este sábado por un ciclón extratropical que provocó cortes de energía y caídas de árboles.

Sobre las 9:30 hora local (12:30 GMT) más de 12.000 clientes en el departamento (provincia) de Maldonado - en el sureste del país- estaban sin energía eléctrica, según reportó la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).

La Intendencia de Maldonado también dio cuenta, en un balance primario, de que el temporal afectó a cientos de personas en la localidad de José Ignacio, y que dejó "decenas de árboles caídos" en distintos puntos de Maldonado y Punta del Este, destinos turísticos del departamento.

En esos puntos también se reportaron daños estructurales en viviendas, voladuras de algunos techos livianos y cortes de suministros.

De momento, no se registraron personas lesionadas ni evacuadas, pero se solicitó precaución mientras se trabaja en el retiro de los árboles de las calles.

Ante las advertencias meteorológicas vigentes por la persistencia de vientos fuertes, la empresa estatal solicitó a la población "extremar los cuidados ante cables caídos, no acercarse ni tocarlos".

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, a través de sus redes sociales, reconoció que las precipitaciones "trajeron el alivio necesario para la producción en el campo", ya que el sur del país atraviesa un déficit hídrico que ha llevado a las autoridades a coordinar acciones preventivas.

No obstante, Orsi dijo estar al tanto de que "el viento trajo problemas, al provocar cortes de energía" y comunicó que los equipos de UTE trabajan para restablecer el suministro.

"Gracias a la población por su comprensión y paciencia. Y a los trabajadores de la UTE por el esfuerzo que están haciendo", concluyó el mandatario.

En las siguientes horas, el sur del país sudamericano seguirá siendo afectado por vientos muy fuertes y persistentes, según el Instituto Uruguayo de Meteorología, que advirtió por rachas de hasta 100 kilómetros por hora en zonas de Maldonado, Canelones y Rocha, y de hasta 80 kilómetros por hora en puntos de Montevideo, Canelones, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rocha y San José. EFE