Kiev celebra el un “cambio positivo de tono” del G7 respecto a Ucrania

Évian (Francia)/Kiev, 17 jun (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, celebró este miércoles un “cambio positivo de tono y evaluaciones” hacia Ucrania en el comunicado conjunto emitido en la víspera por el G7.

A diferencia de lo que ocurrió en la reunión de junio de 2025 en Alberta, Canadá, cuando las siete democracias más industrializadas del mundo no adoptaron una posición común sobre la guerra ruso-ucraniana por la negativa de EE.UU. a asumir el lenguaje nítidamente pro-Kiev de los otros países del grupo, la declaración de la cumbre que el G7 celebra ahora en la localidad francesa de Évian comienza con un mensaje de apoyo inequívoco a Ucrania.

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“Quiero destacar en particular el cambio positivo de tono y evaluaciones, así como el mayor alineamiento entre Ucrania y nuestros aliados del G7”, dijo Sibiga en un mensaje publicado en X.

El jefe de la diplomacia ucraniana calificó la declaración conjunta del G7 de “poderosa” y se felicitó por “la unidad y la fortaleza” mostrada por todos los integrantes del grupo.

“El G7 demuestra una vez más que las democracias más fuertes del mundo están unidas con Ucrania y comprometidas con el restablecimiento de una paz completa, justa y duradera para Ucrania”, agregó Sibiga.

El ministro ucraniano destacó en concreto la disponibilidad mostrada por todos los países del G7 en el comunicado conjunto para reforzar las capacidades militares y en particular de defensa aérea de Ucrania y apoyar al país también con asistencia en materia energética y sanciones más estrictas contra Rusia.

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“Mientras Rusia no muestre voluntad de llevar a cabo una diplomacia de buena voluntad, toda la influencia debe ser utilizada para llevarla finalmente (a Rusia) a la mesa de negociaciones”, agregó Sibiga.

La declaración conjunta de la cumbre de Évian asumida por la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, que en otras ocasiones rechazó tomar posiciones pro-ucranianas, destaca también “el progreso en el campo de batalla” conseguido por Ucrania en meses recientes. EFE

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