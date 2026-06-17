Crónica del Austria - Jordania: 3-1

La selección de Austria venció por 2-1 a Jordania en la primera jornada del Grupo J del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, para celebrar su regreso al torneo casi 30 años después, un triunfo sin brillo y tirando de efectividad para tumbar la ilusión y valentía del debutante combinado asiático.

Los goles de Romano Schmid, Yazan Al-Arab, en propia puerta, y Marko Arnautovic, de penalti, le dieron el triunfo -el primero en una Copa del Mundo desde 1990- a los de Ralf Rangnick, que se ponen segundos en el grupo por detrás de Argentina, también con tres puntos. Con esos tres tantos, en cuatro remates a puerta en todo el partido, solventaron su primer partido en un Mundial desde 1998 tirando de oficio.

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Y es que la ilusión y el arrojo de Jordania en su debut mundialista superó en muchos minutos a la mayor calidad técnica y táctica de los austriacos. Pero el desorden y las desconexiones a balón parado penalizaron a los asiáticos, que sí creyeron, sin éxito final, en estrenarse puntuando cuando Ali Olwan culminó una transición, su recurso más peligroso, y puso el empate nada más arrancar la segunda parte. Pero la experiencia terminó siendo decisiva.

La primera ocasión del encuentro llevó la firma de Jordania, en un contragolpe al que el mejor jugador del combinado asiático, Mousa Al-Taamari, del Stade Rennes francés, puso sentido y Ehsan Haddad mandó al lateral de la red. Primer aviso para una Austria que rápido monopolizó la posesión, ante los de Jamal Sellami, que arrancaron sin complejos y valientes.

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El equipo jordano seguía muy bien plantado en bloque medio, sin hundirse demasiado, mientras a Austria le costaba demasiado un peligro del que sí gozaron los asiáticos, en las botas de Al Fakhoury. La joven estrella jordana se hizo un hueco en la derecha tras una buena cabalgada, pero se encontró con las manos del guardameta Alexander Schlager.

Pero la ilusión y la esperanza jordanas se desvanecieron a los 20 minutos, cuando un latigazo desde la frontal de Romano Schmid, el primer tiro a puerta de Austria, se coló cerca de la escuadra defendida por Abulaila, que solo pudo hacer la estatua. El gol, que pareció quitar algo de ansiedad a los europeos, tampoco hundió a Jordania, que solo unos minutos después veía cómo la madera les negaba el empate.

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El encuentro entró en el terreno contemplativo por parte de los dos conjuntos, solo con un par de acercamientos para los de Rangnick, de Konrad Laimer y Stefan Posch, que neutralizó el fuerte central Yazan Al-Arab. Estas dos ocasiones animaron de nuevo a Jordania, que volvió a probar a Schlager con un tiro casi pisando área pequeña de Ali Olwan aprovechando algo de desorden de 'Das Team'.

Ya en la segunda mitad, de nuevo Olwan hizo historia para Jordania marcando el primer gol del combinado asiático en su debut mundialista. El atacante, que aprovechó una pérdida de Xaver Schlager con su equipo muy volcado, culminó con un disparo que golpeó primero el poste y después se fue contra la red para el 1-1.

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El empate generó nerviosismo en una Austria que seguía, a la hora de partido, con solo un remate a puerta, el del gol, y Rangnick movió el banquillo quitando, entre otros, al capitán David Alaba, modificando el sistema a tres centrales e incorporando arriba al experimentado Marko Arnautovic.

Precisamente fue el '7', máximo goleador histórico del combinado europeo, el autor del 2-1 balsámico para los europeos a la salida de un córner en el que Abulaila realizó una mala salida, pero el VAR llamó al colegiado, que revisó en la pantalla una mano de Posch previa a un tanto que quedó anulado. Pero el segundo gol austriaco sí llegó más tarde, de nuevo en un saque de esquina, y en propia puerta de Al-Arab.

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El futbolista del Estrella Roja puso sentenciar con el 3-1 ya en el largo descuento de 10 minutos, pero Abulaila rechazó, tras un error grosero de la defensa jordana, el tiro al muñeco de Arnautovic en el mano a mano. Al final, el cansancio pudo con los jordanos, que además vieron cómo un penalti por mano en la última acción permitió a Arnautovic hacer el 3-1.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: AUSTRIA, 3 - JORDANIA, 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

AUSTRIA: A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba (Danso, min.59), Mwene (Wanner, min.59); Seiwald, X. Schlager (Chukwuemeka, min.59); Schmid (Wimmer, min.83), Sabitzer, Laimer; y Kalajdzic (Arnautovic, min.46).

JORDANIA: Abulaila; Haddad (Al Mardi, min.81), Al-Arab, Nasib (Al Rosan, min.81), Al-Nadi (Obaid, min.73), Taha; Al-Rawabdeh, Al Rashdan; Al-Taamari (Al Daoud, min.88), Al Fakhoury (Azaizeh, min.88); y Ali Owan.

--GOLES.

1-0, min.21: Romano Schmid.

1-1, min.50: Ali Olwan.

2-1, min.76: Al-Arab, en propia puerta.

3-1, min.90+12: Marko Arnautovic, de penalti.

--ÁRBITRO: Dahane Beida (MRT). Amonestó a Sabitzer (min.77) por parte de Austria.

--ESTADIO: Levis's Stadium de San Francisco (Estados Unidos).