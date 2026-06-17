Irene Rosales contraataca y deja a Kiko Rivera sin argumentos

Lejos de dar un paso atrás tras la durísima reacción de Kiko Rivera a la campaña publicitaria que protagoniza de la marca de frutos secos Grefusa y en la que lanza una indirecta al hijo de Isabel Pantoja afirmando que "Un mix con un mal Kiko es un mal mix" , amenazando con emprender acciones legales y recordando a su exmujer "de dónde venías y que la vida que tienes ahora es gracias a haberte comido un Kiko", Irene Rosales ha contraatacaco, y, firme y más empoderada que nunca, ha respondido al padre de sus hijas en el plató de 'El tiempo justo' y le ha dejado sin argumentos con varios zascas demoledores.

Dejando claro que no se arrepiente de haber aceptado este trabajo, y defendiendo que se ha hecho con humor y no es su problema si el dj se lo ha tomado tan mal, la andaluza ha defendido que "antes de ser conocida he sido feliz poniendo copas, siendo socorrista, haciendo todos los trabajos que se me han ofrecido, si yo me tengo que poner mañana detrás de una barra a poner copas, con todo el orgullo del mundo, porque soy eso y más". "Para ser la cornuda de España también me las he comido bien", ha expresado implacable.

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Y aunque ha reconocido que Kiko "quiere hundirme e ir a por todas, no voy a entrar a hundirle a él aunque estoy guerrera, solo a responder". De ahí que, después de que el dj arremetiese contra ella afirmando que "la mente no le funciona, no le da para más, pocrecita", Irene le haya dejado sin argumentos con una sentencia demoledora: "Mi mente ha empezado a funcionar al separarme".

"Estoy súper feliz de la campaña que he hecho" ha asegurado con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press, dejando claro que no tiene miedo a la posible demanda del hijo de Isabel Pantoja porque "solo he hecho una campaña publicitaria y fin. No va a haber nada que me lo estropee. ¿He hecho algún delito? ¿He cometido algún delito?".

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"Todos los titulares que estoy leyendo son comentarios brutales hacia Irene, pero yo no he leído todavía ningún comentario de Irene ha hecho un comentario brutal hacia Kiko. Irene simplemente se ha limitado a hacer una campaña publicitaria, el eslogan lo ponen los de marketing y yo simplemente he puesto mi imagen" ha aclarado con firmeza, respondiendo a las palabras del dj de que él se preocupa por sus hijas: "No voy a entrar en eso. Yo sé cómo cuido día a día a mis hijas y cómo llevo toda la vida cuidando de ellas 24 horas al día. No es algo que me vaya a afectar ahora que me digan cómo cuido yo a mis hijas ni nadie me tiene que dar lecciones de cómo cuidar a mis hijas". "¿Qué le parece a él hablar así de la madre de sus hijas?" ha preguntado cuando la prensa ha querido saber cómo le ha sentado que el dj haya dicho que no piensa y la cabeza no le da para más.

"A mis niñas no las involucro en nada de esto. Viven en su día a día con total normalidad, están conmigo en la mayor parte posible y con su padre los días que le toca. Y yo no tengo por qué meter mi opinión en nada de las niñas. Para eso estamos los padres, para mantenerlas al margen y para tener conversaciones con ellas y hablar con ellas y ya" ha zanjado lanzando un nuevo zasca a Kiko.

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Otro de los ataques del dj ha sido cuando ha afirmado que él tiene una madre. Algo que ha dolido a Irene que, admitiendo que "la pena mía es que no tengo madre porque si la tuviese disfrutaba de ella y a Kiko le ha dado de comer muchos años", no quiere ni siquiera que su exmarido le pida perdón. "Yo voy a disfrutar y a vivir mi vida y a trabajar mucho y lo demás me importa entre poco y nada. Y Guillermo lo único que hace es apoyarme y quererme muy bien y muy bonito" ha concluido.