El ministro japonés de Exteriores arranca una gira de nueve días por Oriente Medio y Asia

Tokio, 10 ene (EFE).- El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, arranca este sábado una gira de nueve días por Oriente Medio y Asia que lo llevará a Israel, los territorios palestinos, Catar, Filipinas y la India.

Está previsto que el responsable llegue este domingo a Tel Aviv, tras lo que mantendrá una reunión con su homólogo israelí, Gideon Saar, para tratar los esfuerzos internacionales para la reconstrucción de Gaza, detalló su oficina en un comunicado.

Motegi se reunirá también con el presidente palestino, Mahmud Abás, y con el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, y explicará "los esfuerzos de Japón por apoyar la independencia palestina y la realización de la solución de los dos Estados".

"Japón mantiene buenas relaciones tanto con Israel como con Palestina, y me gustaría expresar con franqueza mi opinión de que hay cosas que ambas partes deben hacer para resolver la desconfianza mutua", explicó el responsable en una rueda de prensa, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Durante su visita, el ministro visitará también el centro multilateral de coordinación para gestionar la asistencia a la Franja de Gaza (CMCC, en inglés), ubicado en la localidad israelí de Kiryat Gat.

Tras su viaje a Israel y los territorios palestinos, Motegi visitará Doha entre el lunes y el martes, donde se reunirá con el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, para tratar formas de reforzar la cooperación bilateral.

El miércoles, el japonés viajará a Manila, donde se reunirá con la secretaria de Exteriores filipina, Maria Theresa Lazaro.

"Con el 70º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas y con Filipinas como presidente de la ASEAN este año en mente, ambos líderes confirmarán la importancia de la cooperación bilateral y regional, incluida en las áreas de seguridad y asuntos marítimos", destacó el Ministerio.

Finalmente, el ministro viajará a la India a partir del jueves, donde mantendrá un "diálogo estratégico" con su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y buscará reforzar la cooperación para lograr "un Indopacífico libre y abierto".

Motegi regresará a Japón el domingo 18 de enero. EFE