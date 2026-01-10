Agencias

Dujarric reivindica el derecho "inherente" de la población estadounidense a protestar pacíficamente

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha reiterado su llamamiento a respetar el Derecho internacional en Estados Unidos y ha defendido el derecho de los ciudadanos de todo el mundo a manifestarse pacíficamente, así como la obligación de exigir responsabilidad a quienes lo vulneren, en el marco de las protestas tras la muerte de una mujer a manos del ICE en Minnesota.

"En cuanto a las protestas, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro lugar del mundo, la gente tiene derecho a protestar pacíficamente. Es un derecho inherente", ha reivindicado este viernes el portavoz en declaraciones a la prensa.

Dujarric ha lamentado las imágenes "profundamente perturbadoras" del tiroteo que tuvo lugar la pasada noche, a manos de agentes federales del servicio aduanero (ICE), y ha afirmado que espera que se esté "llevando a cabo una investigación de forma exhaustiva" y que "se haga rendir cuentas a los responsables" del violento episodio. "Creo que perturba a cualquiera que lo haya visto", ha apostillado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha insistido en que la mujer que fallecida, Reneé Good, en ningún momento trató de atropellar a los efectivos federales como llevan días proclamando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el movimiento MAGA del mandatario norteamericano.

Así las cosas, la oposición demócrata ha criticado que Trump, su vicepresidente, JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, están interpretando descaradamente mal las imágenes.

"El agente del ICE no resultó herido. No le atropelló nadie", ha asegurado el alcalde, incidiendo que el agente salió por su propio pie, antes de condenar una vez más que Good está siendo objeto de una campaña para asesinar su reputación, después de su asesinato físico.

"La narrativa que la Administración ha impulsado nada más producirse el tiroteo es una basura y es falsa", ha concluido.

